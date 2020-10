Η Eλληνοβραζιλιάνα ερμηνεύτρια Κατερίνα Πολέμη σε μια ιδιαίτερη παράσταση

Τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Jazz Chronicles, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φιλοξενεί στον Φάρο δύο διεθνείς jazzmen, τον Πέτρο Κλαμπάνη και τον Γιώργο Κοντραφούρη, σε μια ξεχωριστή σύμπραξη (18/10) και την Eλληνοβραζιλιάνα τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια Κατερίνα Πολέμη σε μια ιδιαίτερη παράσταση (24/10).

Η δυνατότητα παρακολούθησης των συναυλιών, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, θα δοθεί σε περιορισμένο αριθμό θεατών με την προαγορά εισιτηρίου, ενώ οι υπόλοιποι θεατές θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τις συναυλίες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ www.snfcc.org, στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube.

Ο Πέτρος Κλαμπάνης

Λόγω των συνεχών εξελίξεων όσον αφορά τα μέτρα για τη δημόσια υγεία, λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία ή τον αριθμό θεατών εντός του Φάρου θα ανακοινωθούν κοντά στην ημερομηνία της εκάστοτε εκδήλωσης στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ snfcc.org.

Και οι δύο συναυλίες πραγματοποιούνται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Πέτρος Κλαμπάνης και Γιώργος Κοντραφούρης

Κυριακή 18/10, 21.00, Φάρος

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 21.00 ο Πέτρος Κλαμπάνης προσκαλεί τον Γιώργο Κοντραφούρη σε μια σπουδαία τζαζ σύμπραξη. Οι δύο μουσικοί ενώνουν τις μουσικές τους ιδιοσυγκρασίες με τόπο συνάντησης τις δημιουργίες του Πέτρου Κλαμπάνη, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και εντάσεις, φτιαγμένο ειδικά για τη συναυλία στο ΚΠΙΣΝ.

Πληροφορίες για τους καλλιτέχνες

Ο Κλαμπάνης και ο Κοντραφούρης είναι δύο εξαιρετικοί μουσικοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της σημερινής παγκόσμιας τζαζ σκηνής με διεθνείς συνεργασίες, συνεχείς live εμφανίσεις, συμμετοχές σε φεστιβάλ και κοινή διάθεση πειραματισμού.

Ο κοντραμπασίστας και συνθέτης Πέτρος Κλαμπάνης, ακολουθώντας με πάθος την αγάπη του για τη μουσική, έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική διαδρομή από τη Ζάκυνθο στη Νέα Υόρκη με ενδιάμεσους σταθμούς την Αθήνα και το Άμστερνταμ. Αναμιγνύει με φαντασία την τζαζ παιδεία του με μεσογειακούς ήχους και την ελληνική παράδοση δημιουργώντας μια διευρυμένη πολύχρωμη μουσική παλέτα. Έχει ήδη κυκλοφορήσει τέσσερα προσωπικά άλμπουμ αποτυπώνοντας τη δημιουργική του αξία ως συνθέτης και μουσικός. To πρόσφατο, τέταρτο κατά σειρά, προσωπικό του άλμπουμ Irrationalities κυκλοφόρησε στο γερμανικό label Yellowbird με τη συμμετοχή του Πολωνού ντράμερ Bodek Janke και του Εσθονού πιανίστα Kristjan Randalu. Εμπνευσμένος από τις Αόρατες πόλεις του Italo Calvino ο Πέτρος Κλαμπάνης δημιουργεί επτά πολύχρωμες διαδρομές με αναφορές στην τζαζ, την ποπ αλλά και τη βαλκανική παράδοση μαζί με μια ξεχωριστή διασκευή στο τραγούδι «Θάλασσα Πλατιά» του Χατζιδάκι.

O πιανίστας Γιώργος Κοντραφούρης

Ο κορυφαίος πιανίστας της τζαζ Γιώργος Κοντραφούρης διαθέτει μια ξεχωριστή θέση στη διεθνή σκηνή, από την κλασική φόρμα του πιάνο-τρίο μέχρι τις ποιητικές του εξιστορήσεις και τις απρόσμενες διασκευές του. Μέσα στη μακρόχρονη και δημιουργική καλλιτεχνική του πορεία έχει δημιουργήσει εξαιρετικά προσωπικά άλμπουμ με διαφορετικά σχήματα, ενώ παραμένει ένας από τους περιζήτητους οργανίστες της τζαζ με συμμετοχές σε διεθνείς κυκλοφορίες. Γεννημένος στην Αθήνα, είναι απόφοιτος του Εθνικού Ωδείου και της φιλανδικής μουσικής ακαδημίας Sibelius. Έχει συνεργαστεί ως πιανίστας ή οργανίστας με σπουδαίους μουσικούς από όλο τον κόσμο, ενώ διδάσκει τζαζ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μεταφέροντας την εμπειρία του στις νεότερες γενιές. Από τη Νέα Υόρκη και το Ελσίνκι μέχρι την Αθήνα συνδημιουργεί σε μεγάλο βαθμό τον σύγχρονο τζαζ ήχο παραμένοντας ανοιχτός σε νέες ιδέες. Μέσα στο 2020 κυκλοφόρησε με το George Kontrafouris Trio το άλμπουμ The Passing με δύο διασκευές, στην σύνθεση «Αeliana» του δασκάλου του Μάρκου Αλεξίου και την «Αιώρα» της Σαβίνας Γιαννάτου και συμμετείχε στο άλμπουμ Νostalgia ως μέλος των Flying Jazz Trio του Στέφανου Ανδρεάδη και στο ηχογραφημένο ζωντανά στο Savoy Theatre του Ελσίνκι άλμπουμ Big Brass του σαξοφωνίστα Timo Lassy.

Συντελεστές:

Πέτρος Κλαμπάνης: κοντραμπάσο

Γιώργος Κοντραφούρης: πιάνο

Κατερίνα Πολέμη

Σάββατο 24/10, 21.00, Φάρος

Η Ελληνοβραζιλιάνα ερμηνεύτρια Κατερίνα Πολέμη

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 21.00 η Eλληνοβραζιλιάνα συνθέτις και ερμηνεύτρια Κατερίνα Πολέμη έρχεται στον Φάρο για μια ιδιαίτερη συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για το ΚΠΙΣΝ. Μαζί με τον Πέτρο Βαρθακούρη (κοντραμπά(κοντραμπάσο, κιθάρα) και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο (τρομπέτα, φλικόρνο) επιλέγει χαρακτηριστικές στιγμές από τις βραβευμένες μουσικές της για το θέατρο και τον κινηματογράφο (Ευρυδίκη, Μεγάλη Χίμαιρα, Μικρά Αγγλία, Γιούγκερμαν, Λυσιστράτη), μαζί με επιλογές από τη δισκογραφία της και διασκευές σε αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Γεννημένη στο Λονδίνο η Κατερίνα Πολέμη συστήθηκε στο κοινό το 2011 με το ντεμπούτο άλμπουμ της Spread the Music not the Name. Το άλμπουμ έλαβε εξαιρετικές κριτικές και η Πολέμη ξεκίνησε μια μεγάλη σειρά συναυλιών σε Ελλάδα, Βραζιλία και Αμερική, από μικρά τζαζ club μέχρι το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη και το Boston Symphony Hall στη Βοστώνη. To 2013 έκανε αίσθηση με την πρωτότυπη μουσική της για την ταινία Μικρά Αγγλία του Παντελή Βούλγαρη, ενώ έχει γράψει μουσική και για πλήθος θεατρικών παραστάσεων. Τελευταία δουλειά της, η μουσική για την παράσταση Λυσιστράτη σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου που παρουσιάστηκε φέτος το καλοκαίρι στην Επίδαυρο, στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ.

Με σπουδές στο περίφημο Berklee College of Music της Βοστώνης, η Κατερίνα Πολέμη έχει δημιουργήσει τον δικό της χαρακτηριστικό ήχο συνενώνοντας ιδανικά την ελληνική και τη βραζιλιάνικη παράδοση με στοιχεία της τζαζ και της neo-folk, καταλήγοντας σε ένα κολάζ ήχων από όλο τον κόσμο με αυτοσχεδιαστική διάθεση, θεατρικότητα και αυθορμητισμό.

Συντελεστές:

Κατερίνα Πολέμη: φωνή, κιθάρα, πιάνο, ενορχηστρώσεις

Πέτρος Βαρθακούρης: κοντραμπάσο, κιθάρα

Δημήτρης Παπαδόπουλος: τρομπέτα, φλικόρνο