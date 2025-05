Μαριέττα Χρουσαλά: Πρωτομαγιά στην παραλία - Οι φωτογραφίες με μπικίνι!

Η Μαριέττα Χρουσαλά επέστρεψε από τις πασχαλινές διακοπές της στη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι και γιόρτασε την Πρωτομαγιά στην Αθήνα, με τον πιο όμορφο τρόπο!

Τις ημέρες του Πάσχα τις πέρασε στην Αμερική με την κουμπάρα της, Καλομοίρα, και την οικογένειά της. Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα, η γνωστή παρουσιάστρια φόρεσε το μπικίνι της και έστειλε τις πιο όμορφες ευχές στους followers της για τον τελευταίο μήνα της άνοιξης.

Έκανε ηλιοθεραπεία και στο τέλος της ημέρας απόλαυσε το ελληνικό ηλιοβασίλεμα και ξέγνοιαστες στιγμές στην παραλία, ποστάροντας όμορφες φωτογραφίες.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Beginning of May in Greece ☀️🕶️❤️»

Δείτε τη σχετική δημοσίευση της Μαριέττας Χρουσαλά:

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media