Πύρρος Δήμας: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της Αφροδίτης Σκαφίδα

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τον Πύρρο Δήμα, καθώς η σύζυγός του, Αφροδίτη Σκαφίδα, έχει τα 43α γενέθλιά της.

Ο Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών θέλησε να της ευχηθεί και δημόσια μέσω των social media. Συγκεκριμένα, ο Πύρρος Δήμας δημοσίευσε σε insta story μια κοινή τους φωτογραφία στην οποία δίνει ένα τρυφερό φιλί στη σύζυγό του, γράφοντας στη λεζάντα: «To my one and only… Happy Birthday Αφροδίτη Σκαφίδα».

Το insta story του Πύρρου Δήμα /Φωτογραφία Instagram

Ο Πύρρος Δήμας κι η Αφροδίτη Σκαφίδα είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της σόουμπιζ. Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τη γέννηση της κόρης τους τον Απρίλιο του 2023, η οποία θα πάρει το όνομα «Ελευθερία», από τη μητέρα του ολυμπιονίκη που έφυγε από τη ζωή το 2021.

Ο Πύρρος Δήμας κι η Αφροδίτη Σκαφίδα κατά την έξοδό τους από το μαιευτήριο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

