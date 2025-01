Eurovision 2025 - Εθνικός τελικός: Οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών

Φαντασμαγορική ήταν η έναρξη του εθνικού τελικού της Eurovision με τον Σάκη Ρουβά και την Έλενα Παπαρίζου να ερμηνεύουν ζωντανά τραγούδια παλαιότερων ελληνικών συμμετοχών, πλαισιωμένοι από μια πολυμελή ορχήστρα.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε η εκρητική Μαρίνα Σάττι, η οποία τραγούδησε το Ζάρι παρουσίασεστη στη σκηνή του Christmas Theater.

Ακολούθησαν οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών και τα 12 τραγούδια που είναι υποψήφια για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 69ο διαγωνισμό της Eurovision.

