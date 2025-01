Ο Σάκης Ρουβάς ερμήνευσε το τραγούδι, This is our night και το Shake it και για ακόμα μια φορά «μάγεψε» το κοινό.

Ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής ανέβηκε στο stage φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι, μαύρο δερματινο παντελόνι κα κόκκινο σακάκι με παγιέτες.

Χόρεψε και αποθεώθηκε από το κοινό το οποίο του χάρισε το πιο θερμό του χειροκρότημα.

