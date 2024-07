Ολυμπιακοί Αγώνες: Σελίν Ντιόν & Lady Gaga θα ερμηνεύσουν το La Vie en Rose

Δείτε βίντεο για τη Σελίν Ντιόν από την εκπομπή Breakfast@Star

Η Σελίν Ντιόν δεν έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να τραγουδήσει στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, ωστόσο, ο Guardian επιβεβαιώνει με άρθρο του τη μεγάλη επιστροφή της σπουδαίας σταρ στη σκηνή. Σύμφωνα με δημοσίευμα που αναρτήθηκε στο site, μαζί με την Ντιόν, θα τραγουδήσει και η Lady Gaga.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι δύο καλλιτέχνιδες θα πουν το «La Vie en Rose» της θρυλικής Εντίθ Πιαφ, τιμώντας έτσι τη Γαλλία, τη χώρα που φιλοξενεί φέτος τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Lady Gaga and Céline Dion to perform duet at Paris 2024 Olympic opening ceremony https://t.co/Vj9DTTKfER

Το «La Vie en Rose» είναι ένα από τα πιο εμβληματικά γαλλικά τραγούδια. Κυκλοφόρησε το 1947 και αμέσως έγινε το σήμα κατατεθέν της Πιαφ. Οι στίχοι, γραμμένοι από την ίδια την Εντίθ Πιαφ και περιγράφουν την έκρηξη χαράς, όταν βλέπει κανείς τη ζωή «μέσα από βαμμένα ροζ γυαλιά», με ρομαντισμό.

Με αφορμή την άφιξη της Ντιόν στο Παρίσι τη Δευτέρα, άρχισε να διαρρέει η είδηση ότι η τραγουδίστρια θα πει ένα τραγούδι στην τελετή έναρξης, ύστερα από τρία χρόνια αποχής, λόγω της μάχης της με το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου.

Celine Dion to make $2 million to perform one song in Paris Olympics 2024 comeback: report https://t.co/UsL1LKF6cE pic.twitter.com/0kzZpBqqWd