Δαλάκα: Το πάρτι γενεθλίων υπερπαραγωγή και τo μήνυμα μετά τον χωρισμό

Τα γενέθλιά της γιόρτασε το βράδυ της Κυριακής η Κατερίνα Δαλάκα παρέα με τους φίλους της!

Η γνωστή αθλήτρια φέτος πέρασε ένα διαφορετικό καλοκαίρι αφού χώρισε με τον σύντροφό της Δημήτρη Φιντιρίκο μετά από αρκετά on and off που είχε η σχέση τους.

Η Κατερίνα Δαλάκα πλέον έχει αφήσει πίσω τις δύσκολες στιγμές μετά τον χωρισμό και συνεχίζει να περνά όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους της.

Το βράδυ της Κυριακής φίλοι και συγγενείς φρόντισαν να κάνουν μαγική την ημέρα των γενεθλίων της με μια έκπληξη υπερπαραγωγή από αμέτρητα βεγγαλικά στον ουρανό αλλά και μια εντυπωσιακή τούρτα με τον αριθμό 31.

Η ίδια έλαμπε από χαρά, ενώ δεν σταμάτησε να χορεύει και να χοροπηδά μέχρι να σβήσει τα κεράκια της.

«Από τα ωραιότερα γενέθλια της ζωής μου. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές. Εύχομαι να έχετε αληθινούς ανθρώπους δίπλα σας. love you all», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Δαλάκα σε ανάρτησή της και δημοσίευσε video από τα γενέθλιά της.

