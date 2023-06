Ηλιάκη – Μανουσάκης: Νέες φωτογραφίες από τη βάπτιση της κόρης τους

Τα τελευταία δύο χρόνια η ζωή της Μαρίας Ηλιάκη και του Στέλιου Μανουσάκη άλλαξε ριζικά μετά τη γέννηση της κόρης τους. Την περασμένη Τετάρτη 31/5, το ερωτευμένο ζευγάρι βάπτισε την Κατερίνα του έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους.

«Κλαίω από το πρωί που βαφτίζω την κόρη μου, Κατερίνα. Είναι μια ωραία μέρα για την οικογένειά μας σήμερα. Έχει και γενέθλια σήμερα κι έχει αγχωθεί λίγο με τον κόσμο. Δώσαμε το όνομα της πεθεράς μου γιατί σκέφτηκα ότι η μαμά μου δε ζει για να το ακούσει, οπότε ας χαρεί η άλλη γιαγιά, που ζει και μπορεί να το ακούσει και να χαρεί περισσότερο», δήλωσε συγκινημένη η ευτυχισμένη μαμά.

Μετά το Μυστήριο ακολούθησε ένα πάρτι για να γιορτάσουν το baby bloom και τα 2α γενέθλια της νεοφώτιστης.

Μαρία και Στέλιος περιποιήθηκαν τους καλεσμένους τους, ενώ δεν παρέλειψαν να χορέψουν παραδοσιακούς κρητικούς χορούς.

Το απόγευμα της Τρίτης 6/6, η Μαρία Ηλιάκη ανέβασε στο Instagram νέες φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα για την οικογένειά της.

«Ευχαριστούμε για τις υπέροχες ευχές να είστε όλοι χαρούμενοι και αγαπημένοι… το ομορφότερο πράγμα στον κόσμο είναι η οικογένεια. thank you for the memories», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

