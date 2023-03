Όσκαρ 2023: Η Μισέλ Γιο είναι η πρώτη Ασιάτισσα που πήρε χρυσό αγαλματίδιο

Δείτε βίντεο για τη Μισέλ Γιο από το Breakfast@Star

Στα 60 της χρόνια και μετά από μια μεγάλη πορεία στη μεγάλη οθόνη, η Μισέλ Γιο κατάφερε να γράψει τη δική της ιστορία στα φετινά βραβεία Όσκαρ. Είναι η πρώτη γυναίκα Ασιάτισσα που κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο χάρη στην ερμηνεία της στην ταινία Τα Πάντα Όλα (Everything Everywhere All at Once).

Η Μισέλ Γιο έσπασε τους κανόνες και κέρδισε Όσκαρ στα 60 της χρόνια! /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Κατά την παραλαβή του βραβείου της, η Μισέλ Γιο εκφώνησε έναν πολύ συγκινητικό λόγο στέλνοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα. «Για όλα τα μικρά αγόρια και κορίτσια που μου μοιάζουν και με βλέπουν απόψε, αυτό είναι ένας φάρος ελπίδας και δυνατοτήτων. Kυρίες μου, μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι πέρασε η μπογιά σας», ανέφερε αρχικά.

Η Μισέλ Γιο έχει πρωταγωνιστήσει σε τεράστιες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως το Τίγρης Και Δράκος και το Αναμνήσεις μιας Γκέισας /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Στη συνέχεια, η καταξιωμένη ηθοποιός από τη Μαλαισία είπε: «Δε θα στεκόμουν εδώ απόψε χωρίς τους Ντάνιελς, χωρίς την A24 (σ.σ. Εταιρεια παραγωγής), χωρίς το καταπληκτικό καστ και το συνεργείο μου, χωρίς όλους όσοι συμμετείχαν στην ταινία. Αλλά πρέπει να το αφιερώσω αυτό στη μαμά μου, σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, γιατί είναι πραγματικά οι σούπερ ήρωες και χωρίς αυτές κανένας από εμάς δεν θα βρισκόταν εδώ απόψε. Είναι 84 ετών και θα της το πάρω αυτό στο σπίτι. Παρακολουθεί αυτή τη στιγμή στη Μαλαισία με την οικογένεια και τους φίλους μου. Σας αγαπώ παιδιά. Θα σας το φέρω σπίτι. Κι επίσης στην ευρύτερη οικογένειά μου, στο Χονγκ Κονγκ, όπου ξεκίνησα την καριέρα μου. Σας ευχαριστώ που με αφήσατε να σταθώ στους ώμους σας, που μου δώσατε ένα πόδι για να μπορέσω να είμαι εδώ σήμερα. Και στα βαφτιστήρια μου, στις αδελφές μου, σε όλες τους, στους αδελφούς μου, στην… Θεέ μου, στην οικογένειά μου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ακαδημία. Αυτό είναι ιστορία που γράφεται! Σας ευχαριστώ!».

Η Μισέλ Γιο με τον νικητή του Α' Ανδρικού Ρόλου, Μπρένταν Φρέιζερ /Φωτογραφία AP Images/John Locher

