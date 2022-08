Γενέθλια για τη Meghan Markle: Οι ευχές της βασιλικής οικογένειας

Γενέθλια έχει σήμερα η σύζυγος του πρίγκιπα Harry, η πολυσυζητημένη Meghan Markle, όπου γίνεται 41 ετών.

Από το πρωί της Πέμπτης η βασιλική οικογένεια με δημόσια μηνύματα έσπευσε να της στείλει ευχές.

Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1