Rihanna: Χώρισε τον A$AP Rocky επειδή την απάτησε;

Νούμερο ένα trend στο Twitter είναι τα ονόματα της Rihanna και του συντρόφου της A$AP Rocky και όχι επειδή περιμένουν το πρώτο τους παιδί αλλά επειδή φημολογείται πως… χώρισαν!

Χώρισαν Rihanna και A$AP Rocky επειδή την απάτησε; / AP Images

Χώρισε η εγκυμονούσα Rihanna; / AP Images

Συγκεκριμένα, το Twitter έχει «βουίξει» ότι ο ράπερ απάτησε την 34χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματία με μια γυναίκα με την οποία συνεργάζεται στενά μαζί της. Πρόκειται, όπως λέγεται, για τη σχεδιάστρια υποδημάτων της εταιρείας Fenty της RiRi, Amina Muaddi.

Amina Muaddi/ AP Images

Όλα ξεκίνησαν όταν η Rihanna έκανε unfollow τηn Amina Muaddi. Το Twitter λοιπόν, άρχισε να αναρωτιέται μήπως έπαψε να την ακολουθεί επειδή κάτι συνέβη μεταξύ εκείνης και του A$AP Rocky στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Rihanna & ASAP Rocky have supposedly split up



Apparently Rihanna broke up with him after she caught him cheating with Fenty footwear designer Amina Muaddi 😬 pic.twitter.com/X3r75uBU64