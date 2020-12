Άννα Βίσση-Δέσποινα Βανδή: Πότε έρχεται η μεγάλη συνάντηση;

Η… κόντρα τους είτε πραγματική είτε «στημένη», κρατάει σχεδόν δύο δεκαετίες.

Οι δύο μεγάλες ντίβες του ελληνικού τραγουδιού Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή, που τόσα χρόνια δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, θα βρεθούν για πρώτη φορά στον τελικό του «Just the 2 of us»!

Ο παρουσιαστής και παραγωγός του J2US, Νίκος Κοκλώνης, αποκάλυψε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου ότι αυτό θα συμβεί σε πολύ λίγες ημέρες.

Η Δέσποινα Βανδή βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του J2US /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Την αγαπώ και είναι καλή φίλη μου. Τηλεοπτικά δεν έχει βρεθεί ποτέ στο ίδιο πλατό η Άννα Βίσση με τη Δέσποινα Βανδή κι αυτό θα γίνει τελικά στο J2US. Μου πήρε δυο χρόνια να πείσω την Άννα Βίσση να έρθει στο σόου», είπε αρχικά για την εμφάνιση της «απόλυτης» στον χριστουγεννιάτικο τελικό στις 26 Δεκεμβρίου.

Η «απόλυτη» θα τραγουδήσει τις μεγαλες της επιτυχίες στο τηλεοπτικό σόου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης θα δούμε Βίσση και Βανδή μαζί. Οι δυο ερμηνεύτριες δεν έχουν κάποιο πρόβλημα η μία με την άλλη. Το συζήτησα και με τις δυο πριν το ανακοινώσω», συμπλήρωσε.