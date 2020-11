Αναστάσιος Ράμμος: Ο κορωνοϊός, η «Μετακίνηση 6» και η Κατερίνα Ζαρίφη 

Στα καλύτερά του βρίσκεται ο Αναστάσιος Ράμμος, αφού όχι μόνο συμμετέχει στο J2US με την Κατερίνα Ζαρίφη αλλά κυκλοφορεί και το νέο του… καραντινάτο τραγούδι με τίτλο «Μετακίνηση 6».

Ο νεαρός μουσικός μίλησε στη «Φωλιά των Κου Κου» για την εμπειρία του με τον κορωνοϊό, αφού ήταν ένα από τα… θύματα της πανδημίας, λέγοντας ότι τώρα είναι καλά, έχοντας μόνο δύο ημέρες υψηλό πυρετό.

Στη συνέχεια μίλησε για το τελευταίο του ντουέτο με την Κατερίνα Ζαρίφη στη σκηνή του «Just the 2 of us» και όσα σχολίασε η κριτική επιτροπή για το τραγούδι «Γιαγιά και παππούς» του Σώτη Βολάνη και της Πάολας. «Ποια κριτική; Ούτε καν με ενόχλησε, δεν τη θυμάμαι καν!» απάντησε ο Αναστάσιος για τα όσα ακούστηκαν.

Στον νεαρό ερμηνευτή έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που οι κριτές δε γνώριζαν το συγκεκριμένο σουξέ, ενώ αποκάλυψε πώς γίνεται η επιλογή των τραγουδιών για τα ζευγάρια. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο ίδιος είχε επιλέξει το συγκεκριμένο άσμα.

Κλείνοντας αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του εμπνεύστηκε το «Μετακίνηση 6», που έντυσε με τους στίχους της η Ελεάνα Βραχάλη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Στη Φωλιά των Κου Κου»