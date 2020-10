Λάουρα Νάργες: Συγκινούν όσα έγραψε για τον θάνατο του πατέρα της

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Λάουρα Νάργες έχει εκφράσει στα social media τα συναισθήματά της.

Το μεσημέρι της Δευτέρας το έκανε ακόμα μια φορά, αφού σαν σήμερα το 2013 έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος της πατέρας Γκερντ Νάργες, βυθίζοντας τόσο εκείνη όσο και την υπόλοιπη οικογένεια στο πένθος.

«Papa... 7 years - Too many without you #daddysgirl» (Μπαμπά… 7 χρόνια είναι πολλά χωρίς εσένα) έγραψε στη φωτογραφία με την ίδια και την αδερφή της Δέσποινα στην αγκαλιά τον πατέρα τους.