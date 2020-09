Αυτός είναι ο λόγος που το reality της οικογένειας Kardashian τελειώνει

Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό πως ένα από τα διασημότερα reality show παγκοσμίως θα τελειώσει μετά από 14 ολόκληρους κύκλους. Ο λόγος, φυσικά, για το «Keeping up with the Kardashians», το οποίο παρουσιάζει τις ζωές των μελών μιας από των γνωστότερων και πλουσιότερων οικογενειών στον κόσμο.

Πολλοί ήταν αυτοί που σοκαρίστηκαν με την είδηση για την λήξη του show, αλλά οι πραγματικοί fans περίμεναν αυτή την εξέλιξη!

Την απόφαση για το τέλος του show φαίνεται πως πήραν τα δύο μεγαλύτερα ονόματα της οικογένειας: Η Kim Kardashian και H Kylie Jenner. Η πρώτη φαίνεται πως ανησυχεί ιδιαίτερα για τον σύζυγό της και ράπερ, Kanye West, ο οποίος φαίνεται πως δεν διαχειρίζεται ιδιαίτερα καλά την συμμετοχή του στις Αμερικανικές εκλογές και … ξεσπά στα social media. H Kim δήλωσε τον Αύγουστο, πως θα προσπαθήσει να σώσει τον γάμο τους για τα παιδιά τους.

Kim Kardashian/ Φωτογραφία: APimages

Από την άλλη, η Kylie, η νεότερη αλλά και πλουσιότερη κόρη της Kris Jenner, βγάζει τόσα χρήματα από τις επιχειρήσεις της που δεν επιθυμεί πλέον να εκθέτει την προσωπική της ζωή για τα χρήματα.

Η μόνη που φαίνεται να στεναχωριέται για το τέλος του «Keeping up with the Kardashians» είναι η Khloe. Σίγουρα, όμως, ούτε εκείνη θα έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα μετά τη διακοπή του, αφού είναι εκατομμυριούχος !