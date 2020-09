Μαρία Κορινθίου: Αυτή είναι η πρώτη της φωτογραφία με τον Γιάννη Αϊβάζη

13 χρόνια μαζί..... Αυτή είναι η πρώτη μας φωτογραφία, η πρώτη φωτογραφία που μας τράβηξαν, λες και «έβλεπαν» αυτό που θα ακολουθούσε...... Κύπρος...σε βραβεία...το πάρτυ μετά.... και εσύ δεν ήτανε να έρθεις....αλλά ήρθες, και ήρθες για εμένα, γιατί ήξερες ότι θα είμαι εκεί! ....Και από εκείνη την στιγμή με διεκδίκησες, δε με άφησες λεπτό από δίπλα σου. Δυο μήνες αρκούσαν για να μάθουμε ότι θα ερχόταν στη ζωή μας, το παιδί μας. Το παιδί που από την πρώτη μέρα, μου έλεγες ότι ήθελες να αποκτήσουμε μαζί. Όλα γρήγορα, με ταχύτητα..... χείμαρροι και οι δύο μας.....χείμαρρος ο έρωτας μας. Όρμησε στη ζωή μας και επιβλήθηκε ..... Γιατί όπως έχει πει και η αγαπημένη Κική Δημουλά : « Ο έρωτας δε θέλει χρόνο.....θέλει ταχύτητα» Χρόνια μας πολλά ......χρόνια πολλά στη ζωή που έχουμε «χτίσει» μαζί, στα εμπόδια και τις τρικλοποδιές που μαζί έχουμε πέσει, αλλά έχοντας πλάι μας, το μεγαλύτερο εφόδιο και το μεγαλύτερο επίτευμα μας: Το παιδί μας! _______________ #mylife #myman #myfamily #ourfirstpicture #happyanniversary @yannisaivazis

