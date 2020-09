Μαρία Κορινθίου: Το σπάνιο βίντεο με την κόρη της και οι τρυφερές ευχές!

Staying home🏡 @yannisaivazis #isminou #andthewholefamily Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία και αισιοδοξία. Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές, στιγμές που σκληρά και βίαια μπήκαν στη ζωή μας. Ακούστε....σταθείτε, αφουγκραστείτε, δεχτείτε τα καθημερινά ερεθίσματα, προσπαθήστε να ενσωματωθείτε στα καινούργια δεδομένα και κάντε το δύναμή σας. Δεν είναι εύκολο το ξέρω. Για κανέναν. ‘Εμεις οι Έλληνες είμαστε ελεύθερες ψυχες. Ψυχές όμως που μέσα από αυτή τη δυσκολία τα έχουμε καταφέρει περίφημα. Μια γροθιά όλοι μαζί, όπως αρμόζει στην Ελληνική, επαναστατική μας και πεισματάρα καρδιά! #stayinghome #stayhealthy #staysafe #staypositive #staystrong #family #love #blessed

A post shared by 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗞𝗢𝗥𝗜𝗡𝗧𝗛𝗜𝗢𝗨 (@mariakorinthiou) on Apr 1, 2020 at 5:20am PDT