Νίκος Μουτσίνας: Η μελαγχολική φωτογραφία και οι συμβουλές στους followers

Δεν θέλω να σας κουράσω με μεγάλο μήνυμα, απλά πάρτε χρόνο για τον εαυτό σας. Ας μην είναι διακοπές. Ας είναι λίγος χρόνος μονοι σας στο σπίτι. Ας είναι λίγο περπάτημα με την μουσική που σας αρεσει(αν με ρωτάς, πολύ κεφάτη και ανεβαστική μουσική😉). Το κάνω και εγω και λειτουργεί.. Α! Και αν έχετε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, φερτε στο μυαλό σας κάτι που σας έκανε να γελάσετε πολύ στο παρελθόν...thank me later😉❤️

A post shared by Nikos Moutsinas (@nikosmoutsinas) on Jul 30, 2020 at 10:49am PDT