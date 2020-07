Ποια Ελληνίδα ηθοποιός είναι το «αγοράκι» της φωτογραφίας;

Εδώ είμαι έντεκα και κάνω τον άντρα. Και πρόβα για τσιγάρο. Δεν είναι αποκριες. Ούτε παίζω σε παράσταση. Έτσι. Για τις ανάγκες της φωτογράφισης.... Τι γιατί να έχω φωτογράφιση; Για να κάνω λίγο τον άντρα #childhood

