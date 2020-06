Δανάη Μπάρκα: Η σπάνια φωτογραφία αγκαλιά με τον μπαμπά της!

Η γιορτή των «μπαμπάδων». Ούτε ξέρω τι σημαίνουν αυτές οι γιορτές αλλά χαλάλι τους. Σκέφτομαι κάποιες στιγμές ποσό «παρεξηγημένοι» είναι οι μπαμπάδες μας. Υπερισχύει η άποψη πως οι μαμάδες είναι πιο σημαντικές,σπουδαιότερες,ικανότερες. Όντως σε στιγμές,οι μαμάδες μας ξεπερνάνε τον εαυτό τους και είναι υπερφυσικά δυνατές συναισθηματικά και πρακτικά όσων αφορά στα παιδιά τους. Ωστόσο οι μπαμπάδες μας είναι εξίσου σημαντικοί. Και γενικεύοντας το θέμα θυμάμαι ποσό χαρούμενη ήμουν σαν παιδί που είχα 2 μπαμπάδες. Εμάς η οικογένεια μας ήταν-είναι πιο μεγάλη και κάπως διαφορετική απ τις περισσότερες που ήταν το κλασικό μοντελο μαμά-μπαμπάς-παιδί. Εμάς ήταν μαμά-παιδί-μπαμπάς-μπαμπάς. Υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες οι πιο μεγάλες,οι πιο διαφορετικές από τις περισσότερες, που είναι όμως το ίδιο «οικογένεια» με τις άλλες. Οικογένεια είναι οι αγκαλιές,η στήριξη,και η αγάπη που παίρνεις. Όχι το αίμα (μόνο). Οικογένεια είναι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν,που μας φροντίζουν και που αγαπάμε. Να μην κρίνετε άλλα «μοντέλα» οικογενειών-γιατί εμένα μικρή με ρωτούσαν πολλά πράγματα για τον τρόπο που μεγαλώνω και το χαμογελο μου τα απαντούσε όλα. Οικογένεια είναι η αγάπη. Το ίδιο σημαντικες είναι και οι μονογονεϊκές οικογένειες,το ίδιο σημαντική είναι η αγάπη απ όποιον κι αν την παίρνεις. Τότε λοιπόν,στην φωτογραφία,ήμουν ένα παιδί με 2 μπαμπάδες..όπως και τώρα. Και είμαι τρισευτυχισμένη. Τα παιδιά θέλουν αγάπη και αλήθεια. Και θα είναι ευτυχισμένα. @christos_chatzipanagiotis να σε χαίρομαι! Είσαι ο καλύτερος δεύτερος μπαμπάς του πλανήτη. Μπαμπά μου,είσαι ο καλύτερος πρώτος μπαμπάς που θα μπορούσα να έχω-κι ας μην έχεις ινσταγκραμ-θα στα πω από κοντά 😂♥️ Σας αγαπάω και τους δυο. Οικογένεια ♥️

A post shared by 𝑫𝒂𝒏𝒂𝒊 𝑩𝒂𝒓𝒌𝒂 🌻 (@danai_barka) on Jun 21, 2020 at 5:40am PDT