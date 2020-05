Ελένη Χατζίδου: Οι τρυφερές ευχές του αγαπημένου της, Ετεοκλή Παύλου

Χρόνια πολλά αγαπη μου, γυναικα μου, μητέρα του παιδιού μου , να σε χαιρόμαστε Ελένη μου και να σε βλέπουμε πάντα ευτυχισμενη.. μπορείς να ευχηθείς ο,τι θέλεις σου δίνω τον λόγο μου θα το πραγματοποιήσω. Η κόρη μας το πρωί με έναν κώδικα που μόνο πατέρας και κόρη μπορουν να συνεννοηθούν μου είπε κάτι.. «μπαμπά έχω την καλύτερη μανούλα του κόσμου και από του χρόνου θα της λέω και εγώ χρόνια πολλά» Μέχρι τότε στα μεταφέρω εγώ , χρόνια πολλά και από την κόρη μας αγαπη μου!

