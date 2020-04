Throwback: Δείτε την Εβελίνα Παπούλια σε ηλικία 6 ετών!

Να σας πω την αλήθεια αυτό που βλέπω σε αυτό το πρόσωπο θέλω να ξαναβρώ μέσα μου! Αν το βρω θα είμαι πανευτυχής! Ας βρούμε το παιδί μέσα μας και όλα θα κυλήσουν εύκολα και ανεμπόδιστα... ας ευχηθούμε να γίνουν όλα σαν τότε που χαιρόμασταν με το τίποτα σαν τότε που ήμασταν ατρόμητοι σαν τότε που αγαπούσαμε με την καρδιά μας και όχι με το μυαλό μας σαν τότε που γελάγαμε με την καρδιά μας σαν τότε που είμασταν αγνοί και αγαθοί και είχαμε πίστη.... Εγώ στην φωτό έξι χρόνων 🙏❤️#onlylove #peace #freedom #nofear #faith

A post shared by Evelina Papoulia (@evelina_papoulia_official) on Apr 4, 2020 at 11:41am PDT