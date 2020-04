Χατζίδου - Παύλου: «Στο νοσοκομείο, μας αντιμετώπισαν σαν ύποπτο κρούσμα»

Αφού ακυρωθήκανε οι καρναβαλικές εκδηλώσεις είπαμε να κάνουμε στο λαγουδάκι μας ένα πριβέ πάρτυ🐰🥳 Εσείς τα ντύσατε τα νινάκια σας??? #melita

A post shared by Eleni Hatzidou Pavlou (@eleni.hatzidou) on Mar 1, 2020 at 11:06pm PST