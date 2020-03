Ellen DeGeneres: Πρώην εργαζόμενοί της την αποκαλούν «τον πιο κακό άνθρωπο»

Κύματα τεράστιου ‘’hate’’ φαίνεται πως έστειλε το Twitter στην Ellen DeGeneres. Πέφτεις απ’ τα σύννεφα; Κι εμείς το ίδιο! Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησα όταν ο κωμικός Kevin T. Porter κάλεσε τους χρήστες του Twitter να μοιραστούν «αληθινές» και «άσχημες εμπειρίες» που είχαν κατά τη συναναστροφή τους με τη διασημη παρουσιάστρια, με τον ίδιο να την αποκαλεί «έναν από τους πιο κακούς ανθρώπους εν ζωή», ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που συμφώνησαν μαζί του.

Το 2017 κέρδισε βραβείο ως το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό πρόσωπο στις ΗΠΑ /Φωτογραφία AP Images

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️



She’s also notoriously one of the meanest people alive



Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank — Kevin T. Porter (@KevinTPorter) March 20, 2020

Σύμφωνα με έναν χρήστη του Twitter η πρώην επικεφαλής της συγγραφικής ομάδας πίσω από το “The Ellen DeGeneres Show”, η Karen Kilgariff, απολύθηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα επειδή απεργούσε. «Η Karen ήταν επικεφαλής σεναρίου για εκείνη για 5 χρόνια μέχρι την απεργία των δημοσιογράφων. Όταν αρνήθηκε να σπάσει την απεργία απολύθηκε και η Ellen δεν της ξαναμίλησε ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Karen Kilgariff was her head writer for 5 years until the writers' strike. When Karen wouldn't cross the picket line she was fired and Ellen never spoke to her again. — J. Fisher (always a fish, sometimes a dinosaur) (@elpez3) March 20, 2020

Ενώ σύμφωνα με ένα ακόμη tweet, μία γυναίκα που έγραφε επί δύο χρόνια για το show της Ellen, δεν είχε δεχθεί ποτέ έναν απλό χαιρετισμό από εκείνη. «Στην πραγματικότητα με την πρόσληψή τους τούς ενημέρωναν ότι δεν επιτρέπεται να μιλήσουν στην Ellen».

Some friends who work /worked on her show said many of her staff members weren't allowed to be in the same room as her!



Queen of Social Distancing! Ahead of her time! ✨ — Quarantine Baranski (@MatthewKBegbie) March 20, 2020

Σύμφωνα με τον σεναριογράφο Benjamin Siemon, η 62χρονη παρουσιάστρια έχει πολύ ευαίσθητη… μύτη. «Όλοι πρέπει να τρώνε μία τσίχλα από αυτές που υπάρχουν σε ένα μπολ έξω από το γραφείο της πριν μπουν μέσα να της μιλήσουν. Και αν νομίζει ότι μυρίζεις κάπως εκείνη την ημέρα, πρέπει να πας σπίτι σου να κάνεις ντουζ και να επιστρέψεις».

A) She has a "sensitive nose" so everyone must chew gum from a bowl outside her office before talking to her and if she thinks you smell that day you have to go home and shower. — Benjamin Siemon (@BenjaminJS) March 20, 2020

Ο ίδιος μοιράστηκε και μια ακόμη ιστορία. «Ένας νέος εργαζόμενος προειδοποιήθηκε ότι κάθε μέρα διαλέγει κάποιον για να δείχνει πραγματικό μίσος. “Δεν είναι δικό σου φταίξιμο, απλά άντεξέ το για εκείνη την ημέρα, και την επόμενη θα είναι κακιά με κάποιον άλλο”, του είχαν πει. Δεν το πίστεψε μέχρι που αποδείχτηκε απόλυτα αληθινό», σημείωσε ο Siemon.



Πώς είναι η Ellen DeGeneres εκτός πλατό

Αλλά και εκτός πλατό, η παρουσιάστρια φαίνεται να συμπεριφέρεται με αγένεια και κακία και να υποτιμά τους εργαζόμενους, σύμφωνα πάντα με τους χρήστες του Twitter.

Μία γυναίκα που είχε σερβίρει brunch στην Ellen DeGeneres και τη σύζυγό της Portia De Rossi κόντεψε να χάσει τη δουλειά της και η αιτία ήτα το μανικιούρ της! Η Ellen έγραψε ένα email με παράπονα στη διεύθυνση του εστιατορίου για το γεγονός ότι το μανικιούρ της υπαλλήλου ήταν ξεφλουδισμένο.

I worked @RealFoodDaily, served her & Porsha at brunch. She wrote a letter to the owner & complained about my chipped nail polish (not that it was on her plate but just that it was on my hand). I had worked till closing the night before & this was next morn, almost got me fired. — Chris Farah (@ChrisLFarah) March 20, 2020

«Όχι ότι είχε πέσει στο πιάτο της, απλά επειδή ήταν έτσι τα νύχια μου. Είχα δουλέψει βραδινή βάρδια και αυτό ήταν το αμέσως επόμενο πρωί. Παραλίγο να χάσω τη δουλειά μου», είπε χαρακτηριστικά στο tweet της η συγκεκριμένη σερβιτόρα, ενώ άλλος χρήστης αποκάλυψε πώς η Ellen πέταξε στο πρόσωπο σερβιτόρου ένα πιάτο με σολομό γιατί έγινε λάθος στην παραγγελία της, καθώς είναι ορκισμένη vegetarian.