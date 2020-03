Κορωνοϊός - Κ. Γκαγκάκη: H συγκινητική ανάρτηση για τον 83χρονο πατέρα της

«Παίρνω τηλέφωνο τον μπαμπά μου. Είναι σχεδόν 83. “Φοβάμαι του λέω.” “Να μη φοβάσαι κοριτσάκι μου”, μου λέει, “εδώ είμαι εγώ. Όλα θα πάνε καλα”. Είμαι σχεδόν 48.» Νέο άρθρο. @queen.grplus #blog #blogger #she #katonthemoon #queen.gr

