Ελεονώρα Μελέτη: Οι δημόσιες τρυφερές ευχές στον σύζυγό της

«Θοδωρής», «Τεό», «Ντόντο», “θείο» @psycho_25 , όπως κ να τον πεις είναι «Θεόδωρος». Κ γω στα σοβαρά κ δύσκολα, ή πάνω σε ανάγκη, όταν δεν επιλέγω υποκοριστικά κ «ζουζουνοονόματα», έτσι τον φωνάζω: «Θεόδωρο». Κ σήμερα γιορτάζει, κ μαζί του όσοι κ όσες έχετε αυτό το όμορφο όνομα! Χρόνια πολλά! #nameday #theodore #myman

