Πρεμιέρα του «The Phantom Of The Opera»: Δείτε ποιοι έδωσαν το «παρών»

Μετά από 21 sold out παραστάσεις, που σημείωσαν ρεκόρ εισιτηρίων στην ιστορία του Μεγάρου Μουσικής στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο, το μιούζικαλ-υπερθέαμα του Andrew Lloyd Webber «The Phantom Of The Opera» ήρθε στην Αθήνα στις 15 Φεβρουαρίου 2020 και το βράδυ της Κυριακής έκανε επίσημη πρεμιέρα με επώνυμους καλεσμένους.

Το Christmas Theater «γέμισε» κόσμο και η μεγαλύτερη και πιο φαντασμαγορική παραγωγή που είδαμε ποτέ, έγινε το talk of the town.

Το «παρών» στη μαγική βραδιά έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Σρόιτερ με τη σύζυγό του, Ιωάννα Μπούκη, η Νάντια Μπουλέ, η Μαίρη Συνατσάκη, ο Τάκης Ζαχαράτος και πολλοί ακόμη.

Ευγενία Σαμαρά

Ζέτα Μακρυπούλια-Αποστόλης Τότσικας

Αποστόλης Τότσικας-Ρούλα Ρέβη

Ιωάννα Μπούκη-Αντώνης Σρόιτερ

Ιωάννα Μπούκη

Νάνσυ Παραδεισανού

Δέσποινα Μοιραράκη-Γιάννης Κοντούλης

Τάκης Ζαχαράτος

Νάντια Μπουλέ

Νάντια Μπουλέ-Ελένη Καστάνη

Μαίρη Συνατσάκη

Μαρία Μπεκατώρου

Ζέτα Μακρυπούλια-Ρούλα Ρέβη