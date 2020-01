Σία Κοσιώνη: Λαμπερή στο πλευρό του Κώστα Μπακογιάννη!

Το 2020 να θυμόμαστε να ζούμε τις στιγμές μας δυνατά, να αγαπάμε πολύ, να θέλουμε πολύ και να μην χάνουμε ευκαιρία να χαμογελάμε! Καλή χρόνια σε όλους! ☃️🌲💫 #happynewyear #happynewyear2020 #newyearseve #celebrating #youandme #together #love

A post shared by Sia Kossioni (@siakossioni) on Jan 1, 2020 at 4:01am PST