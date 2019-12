Μαίρη Συνατσάκη: Έκλεισε τα 35 και περνάει «κρίση»!

Τι 35 ρε παιδιά; Αυτά ακριβώς ήταν τα τρία διαφορετικά ψυχικά στάδια που βίωνα εχθές όλη μέρα: 1ο κλικ: Πόσο είπαμε ότι είμαι; Αχαχαχαχαχα λαλαλαλα • 2ο κλικ: Α δε γελάμε ε; Το εννοούμε ε; Πότε έγιναν τα κεράκια στην τούρτα μου, αυτοί οι αριθμοί καλέ καλέ; Προχθές δεν ήμουν 30, 25, 15;! • [παύση | συνειδητοποίηση | αποδοχή ] • 3ο κλικ: Ε καλά! Τώρα ξεκινάνε τα καλύτερα, το λένε όλοι οι επιστήμονες και οι εκπομπές!... Στα σοβαρά ωστόσο. Πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω τόσο πολύ ανάμεσα στο «μεγάλη» και στο «μικρη». Με μπερδεύει η εποχή και που κανένας πια δεν μοιάζει στην ηλικία του ούτε στην όψη και πολλές φορές ούτε στις πράξεις. Από τα 34 στα 35 δεν φοβάμαι να παραδεχτώ πως ναι, μεγάλωσα. Δούλεψα περισσότερο από ποτέ, ξενύχτησα περισσότερο από ποτέ, γέλασα περισσότερο από ποτέ, έσκαψα μέσα μου περισσότερο από ποτέ, ρίσκαρα περισσότερο από ποτέ, απογοητεύτηκα (ευτυχώς όχι περισσότερο από ποτέ - δε παλεύεται η άτιμη η απογοήτευση) και είμαι έτοιμη για τον επόμενο γύρο! • Από τα 35 στα 36... ημέρα 1η 💪🏼

