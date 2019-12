GNTM: Το πρώτο post της Ίλντα μετά την αποχώρησή της

Hello world!! Ήρθε το τέλος μια καταπληκτικής εμπειρίας και μια καινούργια αρχή στον χορό της μόδας . Θέλω να ευχαριστήσω όλη την παραγωγή του GNTM και τους κριτές @vickykaya_ @angelosbratis @ilianapapageorgiou @skoulos @elena_hristopoulou @genevievevv που με βοήθησαν να εξελιχτώ σαν μοντέλο και προσωπικότητα , αλλά πάνω από όλα όλους εσάς που με υποστηρίζετε από την αρχή με τα θερμά σας σχόλια και την αγάπη σας , ακόμα και τα αρνητικά τα σέβομαι εξάλλου δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους😁. Μέχρι τώρα ήταν το παιχνίδι μου και από εδώ και πέρα θέλω να είστε όλοι κομμάτι μου στο πραγματικό «παιχνίδι» που είναι η ΖΩΗ 💜💜.

