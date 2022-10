Στιβ Τζόμπς: Όταν ξύρισε το κεφάλι του και περπατούσε ξυπόλητος στην Ινδία

Η Λίζα Μπρέναν-Τζομπς, η πρώτη κόρη τού συνιδρυτή τής Apple, σπάει τη σιωπή της και αποκαλύπτει στο βιβλίο της, την τρικυμιώδη σχέση με τον πατέρα της.

Ιδιοφυής αμερικανός επιχειρηματίας και οραματιστής, ο Steve Jobs (Στιβ Τζομπς) ήταν ο συνιδρυτής μαζί με τον Στιβ Βόζνιακ της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας Apple, που έφερε επανάσταση στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών, με τη δημιουργία των πρώτων υπολογιστών Apple και στη συνέχεια του θρυλικού Mac. Υπήρξε, ακόμη, εμπνευστής των καινοτόμων προϊόντων iPod (2001), iPhone (2007) και iPad (2010).

Ο Steve Jobs, αριστερά, πρόεδρος της Apple Computers, ο John Sculley, κεντρικός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, και ο Steve Wozniak, συνιδρυτής της Apple, αποκαλύπτουν τον νέο υπολογιστή Apple IIc στο Σαν Φρανσίσκο, 24 Απριλίου 1984. (AP Photo/Sal Veder )



Τα παιδικά χρόνια του Στιβ Τζομπς-Γιατί δόθηκε για υιοθεσία

Ο Στίβεν Πολ Τζομπς γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1955 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας και πέθανε σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου 2011. Φυσικοί γονείς του ήταν ο Συρολιβανέζος Αμπντουφατάχ αλ Τζανταλί και η Ελβετίδα Τζόαν Σίμπλε, και οι δύο φοιτητές στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’50. Οι γονείς της Σίμπλε, πιστοί Καθολικοί, δεν ενέκριναν τη σχέση της με έναν μουσουλμάνο κι έτσι το νεαρό ζευγάρι έδωσε το παιδί που είχε αποκτήσει για υιοθεσία στον Πολ Τζομπς, μηχανικό της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και τη σύζυγό του Κλάρα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Steve Jobs, σε παλιά φωτογραφία του, δεξιά με τον Steve Wozniak, αριστερά, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Apple στο Σαν Φρανσίσκο, Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010. (AP Photo/Paul Sakuma)



Σε αντίθεση με τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας του, ο Στιβ Τζομπς προτιμούσε να κάνει παρέα με μεγαλύτερούς του. Ένας απ’ αυτούς, εξοικειωμένος με τις σύγχρονες τεχνολογίες, θα τον έφερνε σε επαφή με ένα νέο μαγικό κόσμο.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 4ης Απριλίου 1991, ο Steve Jobs της NeXT Computer Inc. ποζάρει για τον Τύπο με τον έγχρωμο υπολογιστή του NeXTstation στις εγκαταστάσεις NeXT στο Redwood City (AP Photo/Ben Margot, Αρχείο)



Πότε εντρύφησε στον Βουδισμό

Το 1972 ο Τζομπς γράφτηκε στο Κολέγιο Ριντ του Όρεγκον, αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές του ύστερα από έξι μήνες για να δουλέψει για λίγο στην Atari ως σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Σύντομα τα εγκατέλειψε όλα κι έφυγε για την Ινδία, όπου εντρύφησε στον Βουδισμό, προκειμένου να βρει το νόημα της ζωής.

Σύμφωνα με τη Μηχανή του Χρόνου, στο ταξίδι τον συνόδευσε και ο φίλος του Ντάνιελ Κότκε, ο οποίος θα γινόταν μερικά χρόνια μετά, ο πρώτος εργαζόμενος στην Apple. Στόχος του ήταν να γνωρίσουν από κοντά τον Ινδουιστή σοφό, Νιμ Καρόλι Μπάμπα.

Ο Steve Jobs, συνιδρυτής της Apple Computer, μιλά σε μια αίθουσα συνεδριάσεων στη νέα του εταιρεία NeXt, Inc., στο Redwood City, Ca., τον Απρίλιο του 1993. (AP Photo)



Οι απίστευτες περιπέτειες του Τζομπς στην Ινδία

Ο Τζομπς ένιωσε αμέσως άνετος με τους ντόπιους. Περπατούσε ξυπόλητος στους δρόμους, φορούσε παραδοσιακές ινδικές φορεσιές και έτρωγε στις φτωχογειτονιές του Νέου Δελχί.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μαζί με το φίλο του να αρχίσουν να υποφέρουν από δυσεντερία ενώ γέμισαν και ψείρες. Κάπως έτσι ήρθαν αντιμέτωποι με την σκληρή καθημερινότητα της Ινδίας.

Ο Steve Jobs, σκέφτεται μια ιδέα κατά τη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας του στα εγκαίνια της MacWorld Expo στο Σαν Φρανσίσκο την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 1997. (AP Photo/Susan Ragan)



Κάποια στιγμή ο Τζόμπς και ο Κότκε, συνάντησαν έναν άντρα που υποτίθεται ότι θα τους πήγαινε στον σοφό Νιμ Καρόλι Μπάμπα, ο οποίος τελικά όπως ανακαλύψαν λίγο αργότερα είχε πεθάνει από τον περασμένο Σεπέμβριο.

Αυτός ο άνδρας σύμφωνα πάντα με τη Μηχανή του Χρόνου, τους οδήγησε στην κορυφή ενός βουνού και τους είπε να βουτήξουν στα παγωμένα νερά. Μόνο ο Τζόμπς το τόλμησε και μάλιστα δε δίστασε να ξυρίσει και το κεφάλι του. Μετά έμαθαν πως ο σοφός τον οποίο ήθελαν να συναντήσουν δεν ήταν εν ζωή.

Σε αυτήν τη φωτογραφία αρχείου στις 6 Ιανουαρίου 2004, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Steve Jobs, εμφανίζει το iPod mini στο συνέδριο και την έκθεση Macworld στο Σαν Φρανσίσκο. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, Αρχείο)



Οι περιπέτειες τους συνεχίστηκαν…. Κάποια στιγμή κινδύνεψαν. Κατέβαιναν από ένα βουνό και ξέσπασε καταιγίδα. Ταλαιπωρημένοι από τις κακουχίες και άρρωστοι καθώς ήταν τρομοκρατήθηκαν και άρχισαν να προσεύχονται. Ο Κότκε έχει πει για τις στιγμές αυτές:

Προσευχόμασταν σε όποιον Θεό άκουγε. Καλέ μου Θεέ, αν ζήσω έπειτα από αυτό, θα γίνω καλός άνθρωπος, το υπόσχομαι!

Τελικά έζησαν και συνέχισαν το ταξί τους προς το Θιβέτ.

Ο Steve Jobs κάνει χειρονομίες κατά τη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας του στο συνέδριο MacWorld στο Σαν Φρανσίσκο, Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2008. (AP Photo/Paul Sakuma, αρχείο)



Όλες αυτές οι περιπέτειες έκαναν τον Τζομπς να πει κάποια στιγμή για το ταξίδι του στην Ινδία:

Ήταν η πρώτη φορά που αντιλήφθηκα ότι ίσως ο Τόμας Έντισον βοήθησε πολύ περισσότερο τον κόσμο από ότι ο Κάρλ Μάρξ και ο Νιμ Καρόλι Μπάμπα μαζί»

