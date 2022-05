ΗΠΑ: «Αποθεώνουν» την Ελλάδα Χάρις και Πελόζι – Αφορμή η ομιλία Μητσοτάκη  

Τον θετικό για την Ελλάδα αντίκτυπο, που είχε στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα σε επίπεδο κυβέρνησης, Γερουσίας και Βουλής των Αντιπροσώπων η χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Κοινή Σύνοδο του Κογκρέσου αποτυπώνουν οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιδραστικών εκπροσώπων της αμερικάνικης πολιτικής σκηνής.

Τι έγραψε η Καμάλα Χάρις

Ενδεικτική η ανάρτηση της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, η οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι «οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι ισχυροί και μεγαλώνουν ημέρα με την ημέρα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο Κογκρέσο, παρουσία Καμάλα Χάρις και Πελόζι

Today, I presided over a joint meeting of Congress with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece. The ties between our two countries are strong and growing deeper every day. pic.twitter.com/7vLDo7GANm — Vice President Kamala Harris (@VP) May 18, 2022

Η Πελόζι για τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή

Στην ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, αλλά και στην κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί του αναφέρεται σε δικές της αναρτήσεις στο Twitter η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι. Συγκεκριμένα, η κ. Πελόζι αναφέρεται στο ρόλο της Ελλάδος ως προς την υποδοχή των Ουκρανών προσφύγων, την κοινή μάχη των δύο κρατών στον καιρό της πανδημίας και στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σημειώνει δε πως Ελλάδα και ΗΠΑ συνεργάζονται πλέον στενά ως δημοκρατικά έθνη.

Greece has been the wellspring of democratic principles for centuries. They were a source of inspiration to the founding of America. Now, the United States and Greece work together as democratic nations. pic.twitter.com/YwP8X3tZZ5 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 18, 2022

Από την πλευρά του ο Δημοκρατικός Βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Frank Pallone, τόνισε σε δική του ανάρτηση στο twitter πως ήταν τιμή για τον ίδιο να γνωρίσει τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την ομιλία του στο Κογκρέσο και συμπλήρωσε πως είναι προσηλωμένος στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΗΠΑ – Ελλάδος όσο και στην προώθηση των κοινών αξιών των δύο εθνών. Τιμή χαρακτηρίζει την ευκαιρία, που είχε ως κόρη Έλληνα μετανάστη, να οδηγήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό στην αίθουσα της Ολομέλειας του Κογκρέσου, η Αμερικανίδα βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, Nicole Malliotakis, ενώ ο επίσης βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, John Sarbanes, υπογράμμισε τις δημοκρατικές παραδόσεις που, όπως, έγραψε στο Twitter θα συνδέουν πάντα τα δύο έθνη.

As the daughter of a Greek immigrant, it was a tremendous honor to walk the Prime Minister of my father's homeland into the House Chamber for his historic address. @kmitsotakis pic.twitter.com/gjJyMYoTN9 — Office of Rep. Nicole Malliotakis (@RepMalliotakis) May 17, 2022

Πάνω από 25 μέλη του Κογκρέσου επεφύλαξαν στα social media θετικές αναφορές για την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο.



