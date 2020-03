Με ελικόπτερο πάνω από τα σύνορα ο Μητσοτάκης και η ηγεσία της ΕΕ

Την ηγεσία της ΕΕ υποδέχθηκε στον Εβρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι έφθασαν λίγο μετά το μεσημέρι στον Εβρο για να επιθεωρήσουν την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Σε σύντομη συζήτηση που είχε μαζί τους στο αεροδρόμιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα της Ελλάδας, που - όπως τόνισε – είναι ταυτόχρονα σύνορα της Ευρώπης.

Εν συνεχεία, ο πρωθυπουργός και οι ηγέτες της ΕΕ επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο και πέταξαν πάνω από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Σαρλ Μισέλ και ο Μαργαρίτης Σχοινάς σε ελικόπτερο πάνω από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο

Πριν φτάσουν στην Ελλάδα οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου μία φωτογραφία στο twitter, όπου έκανε λόγο για «ευρωπαϊκή πρόκληση, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με αλληλεγγύη και σεβασμό στις αξίες μας».

On the way to Greece with Commission President @vonderleyen and @eucopresident Michel. We visit the Greek-Turkish border together with @PrimeministerGR Mitsotakis to assess the situation. This is a European challenge, we need to respond with solidarity and respect for our values. pic.twitter.com/DH4uaDTtS3