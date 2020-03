Ευρωπαϊκό τείχος στην «ασύμμετρη απειλή» θέλει η κυβέρνηση

Διπλωματικό μαραθώνιο, με στόχο τη διεθνοποίηση του μεταναστευτικού και την κινητοποίηση των Ευρωπαίων εταίρων, έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση, στον απόηχο της «ασύμμετρης απειλής κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας», όπως τη χαρακτήρισε ο Στέλιος Πέτσας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τη Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναγνώρισε το δικαίωμα δικαίωμα της Ελλάδος να επιβάλλει την νομοθεσία της στα σύνορα της.

Ήδη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ επιβεβαίωσε την στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με δήλωσή του στο twitter, ξεκαθάρισε πως η χώρα του είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προσπάθεια να στηριχθεί και να προστατευτεί η χώρα στα σύνορά της.

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο πρωθυπουργός σήμερα το μεσημέρι θα μεταβεί στον Έβρο από κοινού με τους επικεφαλής των κορυφαίων ευρωπαϊκών θεσμών: τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα, Φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Δένδιας είχε τη Δευτέρα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Πορτογαλίας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας, της Τσεχίας και της Μάλτας, προκειμένου να τους ενημερώσει για την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον πρέσβη της Γαλλίας Πατρίκ Μεζονάβ σε συνέχεια και της χθεσινής επικοινωνίας που είχε με τον ομόλογό του Ζαν Ιβ Λεντριάν.

Σήμερα, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των πρεσβευτών της ΕΕ και των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ ο κ. Δένδιας θα έχει συνομιλίες με ΥΠΕΞ της Αυστρίας, ο οποίος επισκέπτεται την Αθήνα.

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) την Κυριακή, αποφασίστηκαν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.

Όπως ενημέρωσε το Μέγαρο Μαξίμου, αποφασίστησε ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των μέτρων επιτήρησης με μεγαλύτερη συχνότητα περιπολιών και πτήσεων επιτήρησης στον Έβρο.

Αντίστοιχα, στο Αιγαίο υπάρχει ενίσχυση με μονάδες του Λιμενικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού και ομοίως αύξηση της συχνότητας των περιπολιών.

Παράλληλα, η Ελλάδα αποφάσισε να αναστείλει για έναν μήνα την υποβολή αιτήσεων ασύλου όσων μπαίνουν στη χώρα παράνομα.

«Μην επιχειρήσετε να εισέλθετε στην Ελλάδα παράνομα. Θα σας γυρίσουν πίσω», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός, μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

The borders of Greece are the external borders of Europe. We will protect them. I will be visiting the #Evros land border with Turkey along with Charles Michel @eucopresident on Tuesday.

Once more, do not attempt to enter Greece illegally - you will be turned back.

🇬🇷🇪🇺