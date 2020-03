Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού: Μείωση στις αφίξεις 20 - 30% το 2020 

Mεγάλη ζημιά στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία θα επιφέρει η επιδημία του κορωνοϊού. Όπως προέβλεψε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), η πανδημία θα οδηγήσει σε μείωση των τουριστικών αφίξεων κατά 20% - 30% το 2020, που έως τώρα ανέμενε μείωση κατά 1-3% σε σχέση με το 2019.

Ο οργανισμός αυτός των Ηνωμένων Εθνών που εδρεύει στη Μαδρίτη, εκτιμά στα 300 με 450 δισεκ. δολάρια (272 με 408 δισεκ. ευρώ) τη μείωση των τουριστικών εισπράξεων, που αντιστοιχεί περίπου στο «ένα τρίτο» των εσόδων το 2019.

Η πτώση οφείλεται «στην άνευ προηγουμένη επιβολή περιορισμών στα ταξίδια σε όλο τον κόσμο», αναφέρει ο Οργανισμός, υπογραμμίζοντας ότι αυτή την νέα πρόβλεψη οφείλει να την ερμηνεύσει κανείς «με επιφυλακτικότητα, δεδομένης της ιδιαίτερα αβέβαιης φύσης της σημερινής κρίσης».

Η τελευταία μεγάλη οικονομική κρίση είχε οδηγήσει τον τουρισμό σε μείωση κατά 4% το 2009, ανέφερε ο UNWTO.

Το 2002, η πτώση ήταν μόλις 0,4% ύστερα από την επιδημία του SARS (Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο) που στοίχισε τη ζωή σε 774 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

«Ο τουρισμός είναι ένας από τους κλάδους που πλήττονται περισσότερο...Είναι σαφές ότι υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας», ιδιαίτερα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των εταιριών του κλάδου, ανέφερε ο γενικός γραμματέας Ζουράμπ Πολολικασβίλι, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Οργανισμός δεν έδωσε λεπτομέρειες για συγκεκριμένες περιοχές ή χώρες. Στις αρχές Μαρτίου εκτίμησε ότι η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού θα είναι αυτή που θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα παγκοσμίως από τη μείωση του αριθμού των τουριστών. Πριν την έναρξη της πανδημίας, ο προέβλεπε αύξηση 3-4% του παγκόσμιου τουρισμού.

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΕΩΝ!

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού επίσης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορονοϊού και των επιπτώσεών τoυ στην παγκόσμια οικονομία, θέτει σε εφαρμογή ένα ειδικό πρόγραμμα – διαγωνισμό, το “Healing Solutions for Tourism – Innovation Challenge”.

Καλεί τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να προτείνουν λύσεις για να μειώσουν ή να απαλύνουν τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του Covid-19 ιού προκειμένου να υποστηριχθούν τρεις κατηγορίες: ταξιδιώτες, επιχειρήσεις και αυτοδιοίκηση.

Οι λύσεις που αναζητά στις τρεις αυτές κατηγορίες είναι:

· Healing for People - Θεραπεία για τους ανθρώπους: μέτρα προστασίας, μέθοδοι απολύμανσης, έγκαιρη ανίχνευση, μεταξύ άλλων για τους τουριστικούς φορείς (που θα χρησιμοποιηθούν από τουρίστες, επαγγελματίες του τουρισμού και επιχειρήσεις).

· Healing for Prosperity - Θεραπεία για ευημερία: ψηφιακές εφαρμογές για τον τουρισμό, οικονομία διαμοιρασμού, κυκλική οικονομία, διαχείριση εσόδων, ανάκαμψη ζήτησης, επενδύσεις, μεταξύ άλλων τομέων, που θα εφαρμοστούν στο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον.

· Healing for Destinations - Θεραπεία για προορισμούς: τεχνικές ανάκαμψης για προορισμούς, όπως η επικοινωνία κρίσεων, η διαχείριση κρίσεων, η κινητικότητα, η αλλαγή του εμπορικού σήματος για τουριστικούς προορισμούς, η ανάκαμψη της ταξιδιωτικής εμπιστοσύνης, μεταξύ άλλων σχετικών τομέων.

Η διαδικασία του Διαγωνισμού θα διαρκέσει δύο εβδομάδες.