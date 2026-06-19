Αγγλία: Άνδρας Έριξε 3χρονο Σε Κλουβί Με Κροκόδειλους

Βαριά τραυματισμένο και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα αγοράκι 3 ετών, το οποίο έριξε σε κλουβί με κροκόδειλους ένας άγνωστος άνδρας.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε ζωολογικό κήπο στην περιοχή του Χάντινγκτον στην Αγγλία. Η Αστυνομία του Κεϊμπριτζσάιρ ανακοίνωσε ότι κλήθηκε στον ζωολογικό κήπο Johnsons, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Addenbrooke’s στο Κέιμπριτζ με σοβαρά τραύματα. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, αλλά σταθερή.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής που μίλησε στο Press Association, η σύζυγος του ιδιοκτήτη του ζωολογικού κήπου έσπευσε να βοηθήσει και προσπάθησε να σώσει το παιδί τη στιγμή του περιστατικού.

Three-Year-Old Fighting for Life After Being Thrown Into Crocodile Enclosure, Hero Zoo Owner’s Wife Leaps Into Crocodile Pit to Save Toddler After Horror Attack.



WHAT KIND OF MONSTER THROWS A TODDLER INTO A CROCODILE PIT?



I genuinely struggle to comprehend the kind of evil — or… pic.twitter.com/xcLjhcMyoE — Benonwine (@benonwine) June 19, 2026

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 30χρονο άνδρα από το Νόρφολκ με την υποψία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν θεωρείται πως υπήρχε σχέση ανάμεσα στον άνδρα και το παιδί.

Ακόμα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το παιδί να δέχθηκε επίθεση από τα ζώα του χώρου.

Εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου δήλωσε ότι οι σκέψεις και οι προσευχές της επιχείρησης είναι με το παιδί και την οικογένειά του, ενώ ανακοίνωσε ότι ο χώρος που έγινε το συμβάν θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας, από σεβασμό προς την οικογένεια.

Το υπόλοιπο τμήμα του χώρου παραμένει ανοιχτό κανονικά.

Η επιθεωρήτρια από την Αστυνομία του Κεϊμπριτζσάιρ ανέφερε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αρχές συνομιλούν με μάρτυρες που βρίσκονταν στον ζωολογικό κήπο τη στιγμή του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες.