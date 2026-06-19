Αγγλία: Άνδρας Έριξε 3χρονο Σε Κλουβί Με Κροκόδειλους

Αγγλία: Άνδρας έριξε 3χρονο αγοράκι σε κλουβί με κροκόδειλους!

Απίστευτο περιστατικό σε ζωολογικό κήπο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.06.26 , 14:00 Είστε συμβατοί στα βιβλία: Μήπως, αυτό είναι το νέο love language;
19.06.26 , 13:34 Άση Μπήλιου: Το θερινό ηλιοστάσιο και ο Ήλιος στον Καρκίνο
19.06.26 , 13:27 Όμιλος Διρχαλίδη: Νέο αναπτυξιακό βήμα με την εξαγορά της ΒΙΟΠΑΡ
19.06.26 , 13:08 Νίκος Μουτσινάς: Η λέξη που βρήκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο στο νέο Lingo
19.06.26 , 13:06 Βαλαβάνη: «Η βάπτιση θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου»- Oι νονοί του γιου της
19.06.26 , 12:45 ΗΠΑ: Εγκαινιάστηκε το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
19.06.26 , 12:36 Μήλος: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί με τις πιο εντυπωσιακές παραλίες
19.06.26 , 12:31 Γιώργος -Χρήστος: Η εξήγηση για το λάθος που άλλαξε τα πάντα στο MasterChef
19.06.26 , 12:15 Ιαπωνία: Μεγάλη φωτιά σε σχολείο στο Τόκιο - Δέκα τραυματίες
19.06.26 , 12:01 Παταούγκα: Η συνταγή για το απόλυτο Βολιώτικο street food
19.06.26 , 12:00 Summer trends: 7 κομψές ιδέες για το καλοκαιρινό σας πεντικιούρ
19.06.26 , 11:30 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στο μάθημα των Γερμανικών
19.06.26 , 11:29 Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»
19.06.26 , 11:29 «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη, πρεμιέρα στο Κηποθέατρο Παπάγου
19.06.26 , 11:11 Συνεχίζει και του χρόνου; Η πρώτη απάντηση για το μέλλον της εκπομπής
Φανή Χαλκιά: «O σύζυγός μου έφυγε ένα απόγευμα και λείπει τώρα 2,5 χρόνια»
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Συνεχίζει και του χρόνου; Η πρώτη απάντηση για το μέλλον της εκπομπής
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
MasterChef: Ποιος πήρε το δευτέρο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό;
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Γιώργος Ζυγούρης: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Οι φωτογραφίες με το μωρό!
Άση Μπήλιου: O Xείρωνας επιστρέφει στον Ταύρο μετά από πολλά χρόνια
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: BBC / Φωτογραφία αρχείου AP (Dita Alangkara)
Αγγλία: Άνδρας Έριξε 3χρονο Σε Κλουβί Με Κροκόδειλους
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα 3χρονο αγοράκι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από ρίψη του σε κλουβί με κροκόδειλους σε ζωολογικό κήπο στην Αγγλία.
  • Η αστυνομία συνέλαβε έναν 30χρονο άνδρα με την υποψία απόπειρας ανθρωποκτονίας, χωρίς να υπάρχει γνωστή σχέση με το παιδί.
  • Δεν αποκλείεται το παιδί να δέχθηκε επίθεση από τα ζώα του κλουβιού.
  • Ο ζωολογικός κήπος παραμένει κλειστός στο σημείο του περιστατικού, ενώ το υπόλοιπο τμήμα λειτουργεί κανονικά.
  • Οι αρχές διεξάγουν έρευνες και συνομιλούν με μάρτυρες για τις συνθήκες του συμβάντος.

Βαριά τραυματισμένο και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα αγοράκι 3 ετών, το οποίο έριξε σε κλουβί με κροκόδειλους ένας άγνωστος άνδρας.  

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε ζωολογικό κήπο στην περιοχή του Χάντινγκτον στην Αγγλία. Η Αστυνομία του Κεϊμπριτζσάιρ ανακοίνωσε ότι κλήθηκε στον ζωολογικό κήπο Johnsons, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Addenbrooke’s στο Κέιμπριτζ με σοβαρά τραύματα. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, αλλά σταθερή. 

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής που μίλησε στο Press Association, η σύζυγος του ιδιοκτήτη του ζωολογικού κήπου έσπευσε να βοηθήσει και προσπάθησε να σώσει το παιδί τη στιγμή του περιστατικού. 

 

 

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 30χρονο άνδρα από το Νόρφολκ με την υποψία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν θεωρείται πως υπήρχε σχέση ανάμεσα στον άνδρα και το παιδί.  

Ακόμα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το παιδί να δέχθηκε επίθεση από τα ζώα του χώρου. 

Εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου δήλωσε ότι οι σκέψεις και οι προσευχές της επιχείρησης είναι με το παιδί και την οικογένειά του, ενώ ανακοίνωσε ότι ο χώρος που έγινε το συμβάν θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας, από σεβασμό προς την οικογένεια. 

Το υπόλοιπο τμήμα του χώρου παραμένει ανοιχτό κανονικά. 

Η επιθεωρήτρια από την Αστυνομία του Κεϊμπριτζσάιρ ανέφερε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αρχές συνομιλούν με μάρτυρες που βρίσκονταν στον ζωολογικό κήπο τη στιγμή του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AΓΓΛΙΑ
 |
ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ
 |
3ΧΡΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top