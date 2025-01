Ουάσινγκτον: Τα πρόσωπα της αεροπορικής τραγωδίας

Τα δύο μαύρα κουτιά του επιβατικού αεροπλάνου που συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ μετά τη σύγκρουσή του με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού στους αιθέρες της Ουάσινγκτον, ανακτήθηκαν, χθες, Πέμπτη από τους ερευνητές, που προσπαθούν να κατανοήσουν τα αίτια της καταστροφής.

Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως έβγαλε το συμπέρασμά του για τα αίτια της τραγωδίας, υποστηρίζοντας ότι πιθανόν οφειλόταν στις πολιτικές προώθησης της διαφορετικότητας στον δημόσιο τομέα των ΗΠΑ.

Συνεχίζονται οι έρευνες στον ποταμό Ποτόμακ στην Ουάσινγκτον για την ανάσυρση πτωμάτων από την συντριβή αεροσκάφους - AP Images

Ο αποτυπωτής ήχων πιλοτηρίου και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης του αεροπλάνου, το οποίο συγκρούστηκε προχθές το βράδυ με ελικόπτερο Sikorsky H-60 Black Hawk με τριμελές πλήρωμα, εντοπίστηκαν κι ανασύρθηκαν από τα παγωμένα νερά του ποταμού.

Τα δυο μαύρα κουτιά θα αναλυθούν πλέον από ομάδα της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB), στην οποία ανατέθηκε να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος, του χειρότερου τα τελευταία 20 χρόνια στις ΗΠΑ.

Ανασύρθηκαν και τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους που συνετρίβη στην Ουάσινγκτον και θα αναλυθούν στα εργαστήρια - AP Images

Αξιωματούχοι του NTSB τόνιζαν, χθες, πως δε διαθέτουν «επαρκή στοιχεία» σε αυτό το στάδιο για να μιλήσουν για τις αιτίες, ή για να αποκλείσουν παράγοντες, που συνέβαλαν στην τραγωδία, συμπληρώνοντας πως η υπηρεσία σκοπεύει να δώσει στη δημοσιότητα προκαταρκτικό πόρισμα εντός 30 ημερών.

Στα αμερικανικά ΜΜΕ έχουν ξεκινήσει να δημοσιεύονται τα στοιχεία των πρώτων νεκρών της αεροπορικής τραγωδίας στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του αμερικανικού στρατού νεκρός είναι ο επικεφαλής του πληρώματος του στρατιωτικού ελικοπτέρου, Ράιαν Ο’ Χάρα, πατέρας ενός παιδιού.

Ο πιλότος του στρατιωτικού ελικοπτέρου Άντριου Ίβς

Πιλότος του ελικοπτέρου ήταν ο Άντριου Ίβς, ο οποίος αφήνει πίσω του δύο παιδιά.

