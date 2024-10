Τυφώνας Μίλτον: Άνδρας παρασύρθηκε στη θάλασσα και επέπλεε πάνω σε ψυγείο

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον από τη Φλόριντα, ανακοίνωσαν οι αρχές, την ώρα που εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα παρά το γεγονός ότι η καταιγίδα ήταν λιγότερο ισχυρή από όσο αναμενόταν.

Ο Μίλτον έπληξε τη Φλόριντα περίπου δύο εβδομάδες μετά το πέρασμα ενός άλλου καταστροφικού κυκλώνα, του Ελίν.

Οι καταστροφές που άφησε πίσω του ο τυφώνας Μίλτον / AP (Rebecca Blackwell)

Η ένταση του τυφώνα μειώθηκε προτού φτάσει στα ηπειρωτικά. Οι πλημμύρες που προκάλεσε, αυτές που γνωρίζουμε ως τώρα, δεν ήταν τόσο σοβαρές όσο αυτές του Ελίν, ο οποίος έπληξε πολλές Πολιτείες στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, εξήγησε ο ΝταΣάντις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο κυβερνήτης της Φλόριντα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία χθες το πρωί για τη διαχείριση των επιπτώσεων του κυκλώνα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Πλημμύρες στη Φλόριντα / AP (Mike Carlson)

Σε βίντεο που δημοσίευσε επίσης χθες ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «θλιμμένος από τις καταστροφές» που προκάλεσε ο Μίλτον.

Στην κομητεία Σαρασότα, στις δυτικές ακτές της Φλόριντα, όπου το νερό έφτασε τα 2,4 με 3 μέτρα, σύμφωνα με τον ΝτεΣάντις, οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να βγαίνουν από τα σπίτια τους για να ελέγξουν τις καταστροφές. Κλαδιά δέντρων και διαφημιστικές πινακίδες είναι πεσμένα στους δρόμους.

Ο τυφώνας Μίλτον «ξήλωσε» την οροφή γηπέδου / AP (Julio Cortez)

Πιο βόρεια, στο Σεντ Πίτερσμπεργκ στον κόλπο της Τάμπα, ο κυκλώνας κατέστρεψε τη στέγη του σταδίου μπέιζμπολ της τοπικής ομάδας και ανέτρεψε έναν γερανό.

Περισσότερα από 3,1 εκατομμύρια νοικοκυριά στη Φλόριντα εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ΝτεΣάντις.

Ο κυκλώνας Μίλτον εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της Φλόριντα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

#Breaking An @USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key.



The man was taken to Tampa General Hospital for medical care.



Sector St. Pete lost communications w/ the man at approx. 6:45 p.m., Wed. #SAR pic.twitter.com/64wSHuRAeH