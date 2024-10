Φονικό το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον - Εντοπίζονται οι πρώτοι νεκροί

Kαταστροφικό το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον στη Φλόριντα / Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

«Σαρωτικό» είναι το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον στη Φλόριντα, αφού έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές τις τελευταίες ώρες. Οι σοροί πολιτών που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτι τους εντοπίζονται σταδιακά.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Σεντ Λούσι, την ώρα που ο κυκλώνας Μίλτον πλήττει τη Φλόριντα από τη νύχτα. Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Ο κυκλώνας ισοπέδωσε ένα κτίριο που στέγαζε κοινότητα συνταξιούχων στην κομητεία, δήλωσε ο τοπικός σερίφης στο CNN.

Tornado damage here in Fort Myers ahead of Hurricane #Milton making landfall. Roofs completely blown off homes. People now seeking alternate shelter. Orangewood Avenue. Downed trees, power lines, fences. Power is out. Thankfully, no reported injuries.@accuweather pic.twitter.com/bqYsZB2iek — Ali Reid (@alireidtv) October 9, 2024

Ο «Μίλτον», μολονότι υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, παραμένει πολύ επικίνδυνος, προκαλώντας κατά το πέρασμά του ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες, καταστρέφοντας σπίτια και αφήνοντας 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μόλις δύο εβδομάδες μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ελίν.

Τυφώνας Μίλτον: Ανυπολόγιστες οι ζημιές - 2,5 εκατομμύρια σπίτια χωρίς ηλεκτρικό

Πάνω από 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μόλις δύο εβδομάδες μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ελίν, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Ο Μίλτον έφτασε στη δυτική ακτή της Φλόριντα «κοντά στο Σιέστα Κι στην κομητεία Σεϊρασότα» στις 20:30 τοπική ώρα χθες (03:30 ώρα Ελλάδας σήμερα).

Στη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 165 χιλιομέτρων την ώρα, πρόσθεσε, προειδοποιώντας για τους κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων.

AP Photo/Marta Lavandier

Εκτιμάται ότι περίπου 100 σπίτια έχουν καταστραφεί στην κομητεία Σεντ Λούσι, όπου καταγράφηκαν 17 ανεμοστρόβιλοι, σύμφωνα με το NBC.

Συνοδευόμενος από ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, ο Μίλτον προκάλεσε ήδη μόλις έφτασε στην ξηρά «ξαφνικές» πλημμύρες.

AP Photo/Julio Cortez

Προξένησε τουλάχιστον 19 ανεμοστρόβιλους, από τους οποίους προκλήθηκαν ζημιές σε πολλές κομητείες, καταστράφηκαν περίπου 125 σπίτια, τα πιο πολλά λυόμενα.

Στην περιοχή που ο Μίλτον έφτασε στην ξηρά, οι κάτοικοι είχαν κλειστεί στα σπίτια τους ή σε κέντρα που είχαν σχεδιαστεί γι' αυτόν τον σκοπό.

Δύο εβδομάδες μετά το πέρασμα από την ίδια περιοχή του κυκλώνα Ελίν, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 236 ανθρώπους στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, εκ των οποίων πάνω από 15 στη Φλόριντα, ο Μίλτον «θα είναι μια φονική και καταστροφική καταιγίδα», προειδοποίησε η Ντιν Κρίσγουελ, διευθύντρια της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών FEMA.

Εδώ και μέρες, οι αρχές ζητούσαν από τους κατοίκους περιοχών για τις οποίες είχαν εκδοθεί εντολές εκκένωσης να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, προειδοποιώντας ότι είναι «ζήτημα ζωής ή θανάτου».



