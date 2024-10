Τυφώνας Μίλτον: Αναφορές για νεκρούς – Χωρίς ρεύμα 2,8 εκατ. σπίτια

Ο τυφώνας Μίλτον μπορεί να αποδυναμώθηκε, ωστόσο χτυπά με απίστευτη σφοδρότητα τις παράκτιες περιοχές της Φλόριντα. Ο τυφώνας έπεσε στην κατηγορία 1, αλλά συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με 130 χλμ. την ώρα.

Από τις 3:30 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ισχυρές καταιγίδες πλήττουν τη Φλόριντα, προκαλώντας πλημμύρες.

🚨Hurricane Milton has caused huge destruction🚨



This storm has been downgraded to Category 2,continues to bring destruction.



Due to this effect, electricity supply to 2 million houses is disrupted.



All emergency services are on high alert. #HurricanMilton… pic.twitter.com/h8RMCugav5 — Team INDIA🇮🇳(Hindu) (@NitishDahiya3) October 10, 2024

Στο Σεντ Πίτερσμπουργκ, στον κόλπο της Τάμπα, η οροφή του σταδίου Tropicana Field ξηλώθηκε από τη σφοδρότητα των ανέμων. Κομμάτια της στέγης του σταδίου παρασύρθηκαν πολλά μέτρα μακριά.

Το ίδιο στάδιο, χρησιμοποιούνταν ως βάση των σωστικών συνεργείων πρώτης ανάγκης που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για την αντιμετώπιση του Μίλτον.

Στην ίδια περιοχή ένας τεράστιος γερανός κατέρρευσε στον παρακείμενο αυτοκινητόδρομο και σε πολυκατοικία.

Στην κομητεία Σεντ Λούις έχουν καταγραφεί οι πρώτοι θάνατοι, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή από τον φονικό τυφώνα.

Σύμφωνα με το CNN, υπάρχουν «πολλά θύματα» στην εν λόγω κομητεία. Αρκετά άτομα σκοτώθηκαν στο Spanish Lakes Country Club, ανέφερε το αμερικανικό δίκτυο, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

«Η κομητεία βρίσκεται σε λειτουργία διάσωσης 100% με μέλη της Εθνοφρουράς της Φλόριντα και αστυνομικούς να προσπαθούν να βοηθήσουν τα θύματα», σημείωσε ο σερίφης Κιθ Πίρσον.

Other footage: Tropical Cyclone Milton hits Florida as a Category 3 hurricane.

The wind speed at the epicenter of the cyclone reaches 193 km/h (54 m/s).#HurricanMilton #HurricaneWarning #Cyclone#Weatherforecast #Florida pic.twitter.com/1EHwUi6kBd — Genesis Watchman Report (@ReportWatchman) October 10, 2024

«Δεν έχουμε ακόμη απολογισμό από τις καταστροφές του κυκλώνα Μίλτον. Αυτή τη στιγμή εστιάζουμε στη διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων» δήλωσε. «Υπάρχουν αυτοκίνητα που αναποδογύρισαν, που παρασύρθηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά. Σε κάποιες περιοχές δεν έμεινε τίποτε παρά μόνον θεμέλια» πρόσθεσε.

NEW: Florida's Lieutenant Dan successfully survived devastating Hurricane Milton.



pic.twitter.com/6rkn3DMg6p — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 10, 2024

Ο ίδιος ανέφερε ότι καταστράφηκαν περί τα 100 σπίτια στην κομητεία.

Τυφώνας Μίλτον: Χωρίς ρεύμα 2,8 εκατομμύρια σπίτια

Σχεδόν 2,8 εκατ. κατοικίες και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, αν και τα περισσότερα κτίρια έχουν εκκενωθεί, μολονότι υπάρχουν αρκετοί που έμειναν πίσω επειδή δεν είχαν μέσα διαφυγής.

Hurricane Milton’s lightning wall captured on satellitepic.twitter.com/z9sI6WADAL — Massimo (@Rainmaker1973) October 10, 2024

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Power Outages, το ρεύμα έχει διακοπεί εντελώς σε όλη τη κομητεία Hardee, ενώ εκατοντάδες παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό στις κομητείες Sarasota, Manatee και Pinella.

Κάτοικοι αναφέρουν πως σε κάποιες παραλιακές περιοχές ανεμοστρόβιλοι έχουν «εξαφανίσει» τη θάλασσα, ενώ την ίδια ώρα διπλανές περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστια κύματα.

Τυφώνας Μίλτον: Πολλοί τραυματίες και καταστροφές σε δεκάδες σπίτια στην κομητεία Μάρτιν

Στην κομητεία Μάρτιν αξιωματούχοι κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματισμούς και καταστροφές σε δεκάδες σπίτια.

🌀Hurricane #Milton is leaving behind devastating impacts across Venice, FL: Storm surge flooding, power flashes, and hurricane force winds. #flwx #hurricane



pic.twitter.com/jdgty35jnh — Jordan Hall (@JordanHallWX) October 10, 2024

Ορισμένα σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ανέφερε η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία, προσθέτοντας ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για νεκρούς.

Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ επέβαλαν απαγόρευση της κυκλοφορίας στους δρόμους μέχρι τις 18:00 τοπική ώρα.

Τυφώνας Μίλτον: Αποδυναμώθηκε στην κατηγορία 1

Ο Μίλτον έφτασε στη Φλόριντα εξασθενημένος στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, με ταχύτητα ανέμων 195 χλμ / ώρα, κοντά στη νήσο Σιέστα Κι, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

Huge crane fell into a building. St. Petersburg, FL. pic.twitter.com/YEzlSQcgTT — Mike's Weather Page (@tropicalupdate) October 10, 2024

Στις 23:00 (τοπική ώρα) 06:00 ώρα Ελλάδας η ταχύτητα των ανέμων είχε μειωθεί στα 165 χλμ / ώρα, υποβιβάζοντας τον Μίλτον στην Κατηγορία 2 και πλέον βρίσκεται στην κατηγορία 1.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο