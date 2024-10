Στο έλεος του τυφώνα Μίλτον η Φλόριντα –Πρωτοφανείς εικόνες καταστροφής

Ο τυφώνας Μίλτον σφυροκοπά τη Φλόριντα από τις 04:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταξύτητα 205 χλμ. την ώρα.

Ο Τυφώνας Μίλτον σφυροκοπά τη Φλόριντα - AP Images

Εξασθενημένος στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ - Σίμπσον, ο Μίλτον εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε πως αναμένεται να είναι «ένας από τους πιο καταστροφικούς κυκλώνες στη Φλόριντα εδώ και έναν αιώνα».

Wind is absolutely ferocious right now in Tampa. pic.twitter.com/KfFyfDpaO4 — Matt Lavietes (@mattlavietes) October 10, 2024

Στις 06:00 ώρα Ελλάδας η ταχύτητα των ανέμων είχε μειωθεί στα 165 χλμ. την ώρα, υποβιβάζοντας τον Μίλτον στην Κατηγορία 2.

🇺🇸🚨‼️ BREAKING: Multiple deaths were reported in parts of Florida Wednesday caused by the tornadoes prior to Hurricane Milton making landfall.



The St. Lucie County sheriff confirmed there are "multiple fatalities" in the county after a tornado outbreak. pic.twitter.com/Poja5eHriy — TabZ (@TabZLIVE) October 10, 2024

Το μάτι του κυκλώνα βρίσκονταν σε απόσταση 120 χλμ νοτιοδυτικά του Ορλάντο, στο κέντρο της Φλόριντα.

Τυφώνας Μίλτον: Ο πρώτος νεκρός

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες στην περιοχή της Τάμπα και του Σεν Πίτερσμπεργκ έπεσαν περίπου 40 εκατοστά βροχής, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για θανάτους στην κομητεία Σεν Λούσι της Φλόριντα.

Storm surge from Hurricane Milton inundated a neighborhood in Venice, Florida, soon after Milton made landfall. pic.twitter.com/HuizOMAK0N — AccuWeather (@accuweather) October 10, 2024

Μιλώντας στο Mega ο Θοδωρής Σαράντος, κάτοικος του Σεντ Λούσι είπε:

Ο Τυφώνας Μίλτον έχει υποβαθμιστεί στην κατηγορία 2, αλλά παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος - AP Images

«Ήρθε το αντίστοιχο 112 με την προειδοποίηση να βρούμε καταφύγιο. Δυστυχώς χτύπησε σε σημείο που είναι κοινότητα συνταξιούχων και αρκετά σπίτια καταστράφηκαν. Μεταφέρθηκαν 16 άτομα στο νοσοκομείο και από αυτά υπάρχει κάποιος νεκρός».

Th NW eyewall of #Hurricane #Milton in Tampa with conditions getting rough. Live coverage continues on @weatherchannel. pic.twitter.com/107bbmarfg — Charles Peek (@CharlesPeekWX) October 10, 2024

«Έχουμε θωρακίσει τα σπίτια μας, έχουμε βάλει κάτι ειδικά παντζούρια που μπαίνουν εξωτερικά από τα παράθυρα και τις πόρτες. Επειδή ο αέρας περιστρέφεται αντίθετα με τη φορά του ρολογιού, οτιδήποτε υπάρχει έξω εκσφενδονίζεται» σημείωσε.

St. Lucie County Sheriff Keith Pearson confirmed to ABC News' West Palm Beach affiliate WPBF that there has been "loss of life" because of tornadoes spawned from Hurricane Milton.



Pearson did not say how many people died.



Follow live updates: https://t.co/GQiwx08lMz pic.twitter.com/YinN2pg89Q — ABC News (@ABC) October 10, 2024

«Το θετικό με τον τυφώνα είναι ότι το γνωρίζουμε ότι έρχεται, όποτε μπορούμε να προετοιμαστούμε», τόνισε.

🚨 US 1/SE Federal Hwy in Port Salerno remains closed near Cove Rd after a possible tornado caused significant damage to structures, trees, light poles & power lines on the highway.



Deputies continue to work the scene & firefighters are helping residents & assessing the damage. pic.twitter.com/sS23UqgWGr — Martin County Fire Rescue (@MartinCountyFR) October 10, 2024

«Οι πλημμύρες είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι καταστροφικές», είπε από την πλευρά του ο Υπάτιος Σιδήρογλου, κάτοικος Naples Φλόριντα επίσης στο Mega.

Υπάρχουν πληροφορίες για έναν νεκρό από τον τυφώνα Μίλτον - AP Images

«Το πιο επικίνδυνο είναι το πόσο ανεβαίνει η στάθμη του νερού» συμπλήρωσε κλείνοντας.

Την ίδια στιγμή αξιωματούχοι στην κομητεία Μάρτιν της Φλόριντα τονίζουν ότι έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματισμοί και δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

Wind and rain have increased significantly in Tampa..close to 100mph winds at certain times. pic.twitter.com/q4Fyeg2TAH — Carolina C. Gonzalez (@carolinacgon) October 10, 2024

Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι ιδιαιτέρως δύσκολες για τις ανατολικές ακτές εκτιμούν οι επιστήμονες στις ΗΠΑ ενώ ο δήμαρχος της Τάμπα έκανε νέα έκκληση στους κατοίκους να μείνουν προφυλαγμένοι σε ασφαλές σημείο και εκδόθηκε δεύτερη ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης για πλημμύρες στις περιοχές Τάμπα, Σεν Πιτερσμπεργκ, Ρίβερβιου και Παλμέτο.

Οι εικόνες στη Φλόριντα είναι απόκοσμες καθώς περνά από εκεί ο τυφώνας Μίλτον - AP Images

Η Φλόριντα, η τρίτη πολυπληθέστερη αμερικανική πολιτεία και δημοφιλής τουριστικός προορισμός, είναι συνηθισμένη σε κυκλώνες. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή καθιστά πιο πιθανή την ταχεία ενίσχυσή τους και αυξάνει τον κίνδυνο ακραίων φαινομένων, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Τυφώνας Μίλτον: Πρωτοφανείς εικόνες στη Φλόριντα

Από την Τάμπα μέχρι το Φορτ Μάγιερς, στην περιοχή που πλήττει ο κυκλώνας Μίλτον, ο χρόνος για εκκένωση έχει πια παρέλθει και οι πολίτες καλούνται να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια σε κέντρα που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό.

BREAKING: Anderson Cooper hit by debris during Hurricane Milton coverage on CNN.@GeneralMCNews pic.twitter.com/ohamPClJlC — JD Inskeep (@InskeepJd83185) October 10, 2024

Η Σαρασότα θυμίζει πόλη-φάντασμα, καθώς η βροχή γίνεται όλο και εντονότερη. Ο Μπραντ Ριβς - κάτοικος που επέλεξε να παραμείνει στο σπίτι του - φοβάται πως ίσως δει αυτήν την όμορφη πόλη, στην οποία πέρασε 15 χρόνια της ζωής του, να καταστρέφεται.

Στη Φλόριντα εστάλη νέα ειδοποίηση προς τους κατοίκους να μείνουν σε ασφαλή σημεία - AP Iamges

Λίγο βορειότερα, στην Τάμπα, ο 36χρονος Ράντι Πράιορ επισήμανε πως δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές που προκάλεσε ο κυκλώνας Ελίν. Σε μια άλλη μεγάλη πόλη στη δυτική ακτή της Φλόριντα, στο Φόρτ Μάγιερς, η Ντέμπι Έντουαρντς τόνισε πως «όλοι είναι ανήσυχοι».

Ο κυκλώνας Μίλτον προβλέπεται πως θα σαρώσει τη Φλόριντα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, περνώντας πολύ κοντά από το Ορλάντο, όπου τα θεματικά πάρκα της Disney World είχαν κλείσει από το μεσημέρι. Κλειστά είναι επίσης τα αεροδρόμια σε Τάμπα και Σαρασότα.

Υπάρχουν πληροφορίες για πολλούς τραυματίες και κατεστραμμένα σπίτια στη Φλόριντα από τον τυφώνα Μίλτον - AP Images

Ανεμοστρόβιλοι έχουν αναφερθεί στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της Φλόριντα, σύμφωνα με το Weather Channel.

Οι αρχές στη Φλόριντα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - AP Images

Εδώ και αρκετές ημέρες, οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους των απειλούμενων περιοχών να απομακρυνθούν εσπευσμένα, διαβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για «ζήτημα ζωής και θανάτου».



