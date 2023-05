Παίρνει διαζύγιο η Σάνα Μαρίν – Οι φήμες για ξέφρενα πάρτι κι άλλους άνδρες

Μη φταίει ο ανάδρομος Ερμής; Μην είναι ο κρόνος στο ζώδιό της; Πάντως τα πράγματα για την πρώην πρωθυπουργό της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν δεν πάνε και πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Μετά από την ήττα στις εκλογές, τις επικρίσεις για τα ξέφρενα πάρτι, στα οποία συμμετείχε, τα βίντεο που την απαθανάτιζαν σε τρυφερά ενσταντανέ με άλλους άνδρες, ανακοίνωσε χθες ότι παίρνει διαζύγιο από τον σύντροφό της Μάρκους Ραϊκόνεν.

❗️The head of the Finnish Cabinet of Ministers and former PM Sanna Marin, announced her divorce from her husband Marcus Räikkenen. The couple got married less than three years ago, in early August 2020. I wonder why?! could it be that she was “busy” with other men in 2022?! pic.twitter.com/ABvhg1dgge

Τα φινλανδικά μέσα αναφέρουν πως από τον περασμένο Αύγουστα τα πρώτα σύννεφα άρχισαν να εμφανίζονται πάνω από τον γάμο της με τον επί 19χρόνια σύντροφό της. Αιτία; Ένα βίντεο που έδειχνε τη Σάνα Μαρίν σε πάρτι να χορεύει τις πρώτες πρωινές ώρες στην αγκαλιά του διάσημου Φιλανδού τραγουδιστή, Ολάβι Ουουσιβίρτα.

Η εικόνα αυτή δεν άρεσε καθόλου στον πρώην ποδοσφαιριστή Ραϊκόνεν, με τον οποίο η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας ήταν μαζί από 18 ετών.

Η Σάνα Μαρίν παντρεύτηκε τον εφηβικό της έρωτα σε κλειστό κύκλο τον Αύγουστο του 2020, ενώ μαζί έχουν αποκτήσει μια κόρη, την Έμμα Αμάλια Μαρίν, η οποία είναι πέντε ετών.

Χθες το ζευγάρι, μέσω του Instagram, ανακοίνωσε πως θα ακολουθήσει χωριστούς δρόμους.

Μέσω Instagram η Σάνα Μαρίν και ο Μάρκους Ραϊκόνεν ανακοίνωσαν την απόφασή τους να πάρουν διαζύγιο

«Είμαστε ευγνώμονες για τα 19 χρόνια που περάσαμε μαζί και την αγαπημένη μας κόρη. Θα παραμείνουμε οι καλύτεροι φίλοι, κοντά ο ένας στον άλλο και γονείς που θα δείχνουμε αγάπη. Θα συνεχίσουμε να περνάμε χρόνο μαζί ως οικογένεια και μεταξύ μας. Ευχόμαστε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας. Δε θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια», ανέφεραν.

Η Σάνα Μαρίν, που έγινε η νεότερη πρωθυπουργός στον κόσμο το 2019 σε ηλικία 34 ετών, παραιτήθηκε από την ηγεσία των Σοσιαλδημοκρατών, μετά την ήττα της στις εκλογές τον περασμένο μήνα.

Τον Αύγουστο μάλιστα, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς αναγκάστηκε να υπερασπιστεί την εργασιακή της ηθική, μετά από τη διαρροή διάφορων βίντεο που την έδειχναν να διασκεδάζει σε πάρτι μαζί με τον 39χρονο τραγουδιστή. Μάλιστα ένας από τους παριστάμενους δήλωσε πως η Μαρίν δεν έδινε την εντύπωση παντρεμένης γυναίκας.

Στα βίντεο αυτά ο Ουουσιβίρτα φαίνεται να έχει πολύ κοντά το πρόσωπό του στον λαιμό της Μαρίν και κάποια στιγμή να τη φιλάει. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας είχε χορέψει με παρόμοιο τρόπο και με άλλους δύο άνδρες.

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool... maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8