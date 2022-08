Σάνα Μαρίν: Έκανε τεστ ναρκωτικών μετά τον σάλο για το βίντεο

Νέες πιέσεις δέχεται η πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν, μετά τον σάλο από το βίντεο που την έδειχνε να «παρτάρει» με φίλους της σε σπίτι.

Η 36χρονη Μαρίν, παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού, διακρίνεται σε νέο βίντεο να χορεύει αισθησιακά και πολύ στενά με έναν άνδρα σε ένα κλαμπ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το νυχτερινό κέντρο Klubi. Η Σάνα Μαρίν, διακρίνεται στο βίντεο λίγο μετά τις 2.30 τα ξημερώματα της 7ης Αυγούστου να λινκνίζεται με έναν άντρα, ο οποίος - σύμφωνα με τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης - είναι ο τραγουδοποιός Olavi Uusivirta. Μάλιστα, διακρίνονται ο Uusivirta να φέρνει το πρόσωπό του κοντά στο λαιμό της Σάνα Μαρίν και η ίδια να έχει το χέρι του στην πλάτη της.

«Η Σάνα χόρευε στενά με τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς άνδρες. Κάθισε επίσης στα γόνατα δύο διαφορετικών ανδρών. Τοποθέτησε το χέρι της δίπλα σε έναν άνδρα και εκείνος την κρατούσε απαλά από το χέρι», είπε μία αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με το φινλανδικό πρακτορείο Seiska.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd