«Βαρέθηκα να...»: Διάβασαν τα χείλη του Χάρι στη στέψη του Καρόλου

O πρίγκιπας Χάρι στην τελετή της στέψης του βασιλιά Καρόλου/ ΑΡ

Παραγκωνισμένος και μοναχικός εμφανίστηκε στην ενθρόνιση του πατέρα του ο πρίγκιπας Χάρι. Παρόλο που χαιρετούσε χαμογελαστός τους «γαλαζοαίματους» συγγενείς του και τους αριστοκράτες, στην πραγματικότητα ο άλλοτε δημοφιλής πρίγκιπας που τραβούσε όλα τα βλέμματα πάνω του, ήταν ο «έκπτωτος» του Παλατιού στη μεγαλοπρεπή τελετή της στέψης του Καρόλου.

Χαμογελαστός χαιρετούσε τους καλεσμένους στη στέψη ο πρίγκιπας Χάρι- Richard Pohle /Pool via AP

Καθισμένος στην τρίτη σειρά, ακόμα και πιο πίσω από τον πρώην σύζυγο της βασίλισσας πλέον Καμίλα, ο πρίγκιπας Χάρι δεν είχε κανένα ενεργό ρόλο στη στέψη του βασιλιά πατέρα του.

Ο πρίγκιπας Χάρι ψιθυρίζει στονΤζακ Μπρούσμπανκ,σύζυγο της ξαδέλφης του πριγκίπισσας Ευγενίας (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Φάνηκε, μάλιστα, να μουρμούρισε «βαρέθηκα τον τρόπο που μου φέρονται» στον σύζυγο της ξαδέλφης του πριγκίπισσας Ευγενίας, τον Τζακ Μπρούσμπανκ που καθόταν δίπλα του, σύμφωνα με αναγνώστη χειλιών.

Prince Harry was spotted leaving Westminster Abbey alone following the coronation service.



He sat in the third row along with Prince Andrew. He had no formal role in the ceremony and did not wear any form of military or ceremonial clothing#Coronation: https://t.co/SvPyMdzKKY pic.twitter.com/nEGPRIG4pN