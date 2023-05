Άρον άρον στο αεροδρόμιο ο Χάρι: «Έτρεχε» για τα γενέθλια του Άρτσι

Η εορτασμοί στη Μεγάλη Βρετανία για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου συνεχίζονται. Φυσικά, ένα από τα πρόσωπα που συζητήθηκαν πολύ χθες, ήταν και η παρουσία του πρίγκιπα Χάρι.

Στη στέψη του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου, ο πρίγκιπας Χάρι (Phil Noble/Pool Photo via AP)

Ο 38χρονος δούκας του Σάσεξ παρευρέθηκε στην ενθρόνιση του πατέρα του. Δεν είχε κάποιο ενεργό ρόλο μιας και έχει παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα.

