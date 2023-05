Χαμογελαστός ο πρίγικιπας Χάρι έφτασε στο Αββαείο για τη στέψη του Καρόλου

Τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στη Μεγάλη Βρετανία, όπου πραγματοποιείται η στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Λίγα λεπτά μετά τις 12.30 έφτασε στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, ο πρίγκιπας Χάρι για να παρακολουθήσει τη στέψη του πατέρα του.

Prince Harry sits next to Jack Brooksbank, husband of Princess Eugenie, for his father's #coronation https://t.co/UjObJnhUV0 pic.twitter.com/fxQI57aSuX