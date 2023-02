Σεισμός: Ένα μωρό 7 μηνών κι ένας άνδρας ανασύρθηκαν ζωντανοί

Τα θαύματα δε σταματούν μέσα από τα χαλάσματα στην Τουρκία, καθώς σήμερα, Κυριακή, 149 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας, ανασύρθηκε ζωντανός ένας 35χρονος άνδρας στην επαρχία Χατάι.

Σύμφωνα με το CNN Turk τη διάσωση πραγματοποίησε η ομάδα των Ρουμάνων διασωστών, που κατάφερε να εντοπίσει και να ανασύρει τον Μουσταφά από τα συντρίμμια.

«Η υγεία του είναι καλή, μιλούσε», δήλωσε ένας από τους διασώστες. «Έλεγε “βγάλτε με από εδώ γρήγορα, έχω κλειστοφοβία”», πρόσθεσε.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, 149. saatte kurtarıldı https://t.co/6H9UqXekzS pic.twitter.com/mn6AM0kBMx — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 12, 2023

Παράλληλα, το πρωί της Κυριακής στο Νιτζίπ στην επαρχία Χατάι ανασύρθηκε ζωντανό ένα νεαρό κορίτσι, 146 ώρες μετά τον σεισμό.

Σώθηκε επίσης ένα μωρό 7 μηνών στην Αντιόχεια, το οποίο άντεξε, θαμμένο στα χαλάσματα για 140 ώρες.

7-month-old Hamza pulled out after 140 hours from rubble of collapsed building in quake-hit southern Turkish city of Hatay

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/z0seqeUCw5 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Στην ίδια πόλη, η οποία έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, σώθηκε μια έγκυος με τον αδελφό της.

A pregnant woman and her brother pulled from rubble of collapsed building by rescue teams after being trapped for 140 hours following quakes in southern Türkiye’s Hatay province

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/FCyUTuwvDE — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Στην πόλη Γκαζιαντέπ οι διασώστες ανέσυραν ζωντανή τη 13χρονη Εσμά, ενώ στην Αντιγιαμάν, διασώστες από το Πακιστάν και το Βιετνάμ μαζί με τους Τούρκους συναδέλφους τους έσωσαν ένα 17χρονο κορίτσι.

❝You are a miracle❞



Miracles keep coming as Esma Sultan, 13, pulled out from rubble in Gaziantep by rescue teams over 140 hours after Türkiye quakes



🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/eqpN7g8Bbv — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

17-year-old teenager saved in southeastern Adiyaman province by Turkish, Pakistani and Vietnamese rescue teams over 138 hours after Türkiye quakes

🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/yjjRKbzKpV — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Σεισμός: Ξεκίνησαν οι λεηλασίες στην Αντιόχεια

Την ίδια ώρα στις πληγείσες περιοχές αρκετοί είναι αυτοί που έχουν ξεκινήσει το πλιάτσικο.

Το Σάββατο, διασώστρια στη νοτιοανατολική επαρχία Σανλιούρφα είπε πως είδε ανθρώπους να πραγματοποιούν λεηλασίες στην Αντιόχεια, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν μαχαίρι.

Καθημερινά γίνονται θαύματα μέσα από τα χαλάσματα στην Τουρκία - AP

Αστυνομία και στρατός προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξη και να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και διανομής τροφίμων, όμως η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, περίπου 80.000 άνθρωποι νοσηλεύονται, ενώ οι άστεγοι έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.

Με τις βασικές υποδομές να έχουν καταστραφεί, οι επιζώντες ανησυχούν για την εμφάνιση ασθενειών.

Ο πόνος των ανθρώπων στην Τουρκία και τη Συρία μετά το σεισμό είναι αβάσταχτος - AP

«Αν οι άνθρωποι δεν πεθάνουν εδώ, κάτω από τα συντρίμμια, θα πεθάνουν από τα τραύματα. Διαφορετικά από τις ασθένειες», τόνισε η Τουρκάλα διασώστρια. «Δεν υπάρχουν τουαλέτες εδώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα».

Από την πλευρά του ο Μάρτιν Γκρίφιθς, αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, χαρακτήρισε τον σεισμό αυτό το χειρότερο γεγονός που έχει συμβεί στην περιοχή εδώ και έναν αιώνα, ενώ προέβλεψε ότι ο αριθμός των νεκρών «τουλάχιστον θα διπλασιαστεί».

«Νομίζω ότι είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τον απολογισμό των θυμάτων», πάντως «είμαι σίγουρος ότι θα διπλασιαστεί, αν δεν αυξηθεί ακόμη περισσότερο», είπε ο Γκρίφιθς στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Ο σεισμός αυτός είναι η έβδομη πιο φονική καταστροφή που έχει καταγραφεί αυτό τον αιώνα, με τον απολογισμό των νεκρών να πλησιάζει αυτόν του σεισμού του 2003 στο Ιράν, όπου σκοτώθηκαν 31.000 άνθρωποι.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι 26 εκατ. άνθρωποι έχουν πληγεί από τον σεισμό σε Τουρκία και Συρία - AP

Μέχρι στιγμής, οι επίσημοι απολογισμοί κάνουν λόγο για 24.617 νεκρούς στην Τουρκία και περισσότερους από 3.500 νεκρούς στη Συρία, όπου όμως τα στοιχεία δεν έχουν ενημερωθεί από την Παρασκευή.

Σεισμός: Σχεδόν 26 εκατ. άνθρωποι έχουν πληγεί από τους σεισμούς

Σχεδόν 26 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν πληγεί από τους σεισμούς που συγκλόνισαν αυτή την εβδομάδα την Τουρκία και τη Συρία, όπου δεκάδες μονάδες υγείας υπέστησαν ζημιές, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απευθύνοντας έκκληση για χρηματοδότηση.

Ο ΠΟΥ ζητεί έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 42,8 εκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη των άμεσων υγειονομικών αναγκών.

Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίζονται έξι μέρες μετά από τον σεισμό στην Τουρκία - AP

Νωρίτερα την εβδομάδα αυτή, ο ΠΟΥ είχε υπολογίσει σε 23 εκατομμύρια τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να είναι εκτεθειμένοι μετά τους σεισμούς και την καταστροφή που προκάλεσαν.

Σήμερα, ο αριθμός αυτός αυξάνεται στα 26 εκατομμύρια - 15 εκατομμύρια στην Τουρκία και σχεδόν 11 εκατομμύρια στη Συρία.

Μεταξύ αυτών, περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι θεωρούνται ιδιαίτερα «ευάλωτοι», από τους οποίους σχεδόν 350.000 ηλικιωμένοι και περισσότερα από 1,4 εκατομμύριο παιδιά.

Στην Τουρκία, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι περισσότερα από 4.000 κτίρια κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια των σεισμών και ότι 15 νοσοκομεία υπέστησαν μερικές ή μεγάλες ζημιές.

Στη Συρία, όπου το σύστημα υγείας έχει ήδη γονατίσει από τα 12 χρόνια πολέμου, τουλάχιστον 20 μονάδες υγείας στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων νοσοκομείων, υπέστησαν ζημιές.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι έστειλε την Πέμπτη 37 τόνους ιατρικού υλικού για τη φροντίδα τραυμάτων και για έκτακτα χειρουργεία στην Τουρκία, ενώ 35 τόνοι έφθασαν στη Συρία την Παρασκευή.



