Σαντορίνη: «Καθαρά ηφαιστειακοί οι χθεσινοί σεισμοί», λέει ο Κ. Συνολάκης

Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται στον θαλάσσιο χώρο κοντά στη Σαντορίνη. Σήμερα τα ξημερώματα, σημειώθηκε σεισμός 4 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στις 05:37 το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Σεισμοί στη Σαντορίνη- Άποψη της Καλντέρας / Eurokinissi Kώστας Τζούμας

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί το βουητό που ακούγεται από το υπέδαφος, με τα σενάρια ότι πιθανόν οι σεισμοί να σχετίζονται με διέγερση του ηφαιστείου να έρχονται ξανά στην επιφάνεια.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο , σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) κάνει λόγο για αλλαγή στο σεισμικό μοτίβο, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει και μία πιθανή διέγερση του ηφαιστείου. «Ακούγεται κάποιος θόρυβος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα τι συμβαίνει», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

It is confirmed. There is a more or less continuous tremor in the area of #Santorini. It seems that nothing can be seen (but it is night time) but that some noise can be heard. We do not know for sure what is going on https://t.co/ucIfgqPTU4