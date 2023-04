6+1 αξέχαστες μονοήμερες εκδρομές από την Αθήνα

Προορισμοί κοντά στην Αθήνα για ημερήσιες εκδρομές

Οι μονοήμερες εκδρομές είναι ιδανικές, για να ξεφύγουμε για λίγες ώρες από τον θόρυβο της πόλης, να γεμίσουμε μπαταρίες και να αποδράσουμε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Οι προτάσεις που προσφέρει η Ελλάδα, είναι πολυάριθμες και εμείς προτείνουμε τους top προορισμούς για μία αξέχαστη πρωτομαγιάτικη εκδρομή.

Πρωτομαγιάτικη εκδρομή στη Λιβαδειά

Μόλις μιάμιση ώρα από την Αθήνα βρίσκεται η Λιβαδειά. «Φωλιασμένη» ανάμεσα στον Παρνασσό και τον Ελικώνα σε υψόμετρο 160 μ., η όμορφη αυτή πόλη έχει πολλά σημεία ενδιαφέροντος. Μπορεί να φημίζεται για το περίφημο ρουμελιώτικο Πάσχα της, αλλά και για τα λαχταριστά σουβλάκια της, όμως κρύβει πολλά περισσότερα! Αυτό που την ξεχωρίζει είναι το πανέμορφο φυσικό τοπίο της, με τον ποταμό Έρκυνα και τις πηγές της Κρύας!

Η Κρύα αποτελεί ένα από τα αγαπημένα σημεία όχι μόνο των κατοίκων της πόλης αλλά και όσων την επισκέπτονται καθώς τα τρεχούμενα νερά, οι μικροί καταρράκτες, οι νερόμυλοι, τα πέτρινα γεφύρια και οι πλάτανοι συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο.

Εκδρομή στο Ναύπλιο

Το Ναύπλιο αποτελεί μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας και είναι μια κλασική επιλογή για μία γρήγορη απόδραση κάθε εποχή του χρόνου. Αγαπημένος προορισμός για ντόπιους και μη, καθώς η ομορφιά του είναι μοναδική.

Πρόκειται για την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, με ιδιαίτερη ιστορικότητα. Σε λιγότερο από δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, ξεδιπλώνεται μπροστά σας ένας μικρός αστικός θησαυρός.

Όσες φορές και εάν επισκεφθεί κάποιος το Ναύπλιο, πάντα υπάρχει κάτι καινούριο να κάνει και να δει. Οι βόλτες στη Παλαιά Πόλη, η Πλατεία Συντάγματος, η οποία ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της, οι υπέροχοι ξενώνες και το απολαυστικό φαγητό... ενώ οι πολύ τολμηροί θα ανέβουν τα 999 σκαλοπάτια για να φτάσουν στο Κάστρο του Παλαμηδιού με τη μοναδική θέα που αποζημιώνει στο έπακρο όλους τους επισκέπτες. Φυσικά, από τα πιο πολυφωτογραφημένα μέρη είναι το Μπούρτζι, χτισμένο στο νησάκι των Αγίων Θεοδώρων.

Απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Η Ορεινή Κορινθία βρίσκεται δύο ώρες περίπου μακριά από την Αθήνα και αποτελεί αγαπημένο προορισμό, όλες τις εποχές του χρόνου! Εκπληκτικό φυσικό τοπίο, εξερευνήσεις σε δάση, λίμνες και μικρά παραδοσιακά χωριά με υπέροχους ξενώνες και τοπικούς μεζέδες, είναι κάποια από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα Τρίκαλα Κορινθίας.

Η λίμνη Δασίου, που βρίσκεται κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο της Ζήρειας και η τεχνητή λίμνη Δόξα είναι κάποια must to see εάν βρεθείτε στην Ορεινή Κορινθία. Βρίσκοντα λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα Τρίκαλα Κορινθίας και μπορείτε να τα συνδυάσετε.

Μία ημέρα στην Πάρνηθα

Σε 45 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας βρίσκεστε στην Πάρνηθα και σε έναν από τους πιο όμορφους φυσικούς δρυμούς της χώρας μας. Πεζοπορία ή ποδηλασία στα υπέροχα καταπράσινα μονοπάτια, βόλτα στη Μόλα και έπειτα ξεκούραση και φαγητό στα καταφύγια Μπάφι και Φλαμπούρι, που έχουν εκπληκτική θέα.

Μία εκδρομή που θα σας αναζωογονήσει και θα σας βοηθήσει να αποδράσετε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας!

Ημερήσια εκδρομή στο Γαλαξίδι

Η μικρή σχετικά απόσταση από την Αθήνα, στα 216 χλμ, το γραφικό λιμανάκι και ο παραδοσιακός χαρακτήρας του Γαλαξιδίου με τα στενά σοκάκια και τα καλοδιατηρημένα παλιά σπίτια, καθώς και οι αρκετές επιλογές για μικρές αποδράσεις στα αξιοθέατα της γύρω περιοχής έχουν κάνει το Γαλαξίδι ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για τα Σαββατοκύριακα.

Το γραφικό λιμανάκι και ο παραδοσιακός χαρακτήρας του Γαλαξιδίου με τα στενά σοκάκια και τα καλοδιατηρημένα παλιά σπίτια το κάνει έναν δημοφιλή προορισμό όλες τις εποχές του χρόνου (φωτογραφία unsplah)

Αξίζει να κάνετε τον υπέροχο περίπατο δίπλα στη θάλασσα, καθώς και να ανέβετε με το αυτοκίνητο στο μοναστήρι του Σωτήρα για να απολαύσετε τη θέα.

Αξίζει να επισκεφτείτε -έστω και για μία ημέρα- ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ελλάδας, την Παύλιανη

Η Παύλιανη αποτελεί ένα από τα πιο όμορφια χωριά της χώρας μας. Μόλις δυόμιση ώρες από την Αθήνα, το περίφημο πάρκο της Παύλιανης με τις περίτεχνες ζωγραφιές των ντόπιων σας περιμένει να το επισκεφθείτε, ενώ οι παραδοσιακοί ξενώνες και τα υπέροχα ταβερνάκια με τις τοπικές γεύσεις θα σας συναρπάσουν.

Ίσως είναι η πιο κατάλληλη εποχή να ζήσετε την εμπειρία που θα σας προσφέρει αυτός ο προορισμός, ακόμη και για μία ημερίσια εκδρομή, οπότε βάλτε το στο πρόγραμμά σας!

Η γραφική Αγόριανη, η τέλεια επιλογή για κοντινή εκδρομή από την Αθήνα

Σε απόσταση αναπνοής από την Αράχωβα, το χωριό αυτό είναι μοναδικό! Απολαυστικές είναι οι βόλτες στα σοκάκια της που συνοδεύονται από τον ήχο του καταρράκτη, τα κουδούνια των κοπαδιών και τα κελαηδήματα των πουλιών. Στο χωριό που σύμφωνα με τη μυθολογία, οι Νεράιδες χόρεψαν για χάρη του Θεού Απόλλωνα, μπορείτε να απολαύσετε το τοπίο κάνοντας πεζοπορία, ορειβασία, ποδήλατο βουνού και φυσικά σκι και snowboard στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, που απέχει μόλις 22 χιλιόμετρα από την Αγόριανη.

Επίσης, πολλά μαγαζιά προσφέρουν φαγητό, καφέ και σπιτικά γλυκά και θα σας περιποιηθούν και με το παραπάνω! Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τοπικό γλυκό του κουταλιού, μαρμελάδα ή να αγοράσετε κάποιο κεραμικό με χειροποίητα σχέδια.

