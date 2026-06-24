20 χρόνια Opel Corsa D:Το αγαπημένο όλων

Η νέα γενιά που βρίσκεται στην κορυφή

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Αυτοκινητο
20 χρόνια Opel Corsa D:Το αγαπημένο όλων
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Η επιτυχία του Opel Corsa δεν βασίζεται μόνο στις σημερινές εκδόσεις του, αλλά και στην πλούσια ιστορία του. Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαιά της γράφτηκε το 2006, όταν παρουσιάστηκε η τέταρτη γενιά Corsa. Το Corsa D συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του μοντέλου που είχε φέρει επανάσταση με το λανσάρισμά του το 1982. Με νέα σχεδίαση, μεγαλύτερες διαστάσεις και προηγμένες τεχνολογίες, το Corsa D γρήγορα καθιερώθηκε ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.

20 χρόνια Opel Corsa D:Το αγαπημένο όλων

Η 4η γενιά Corsa ήταν προορισμένη για επιτυχία

Διαθέσιμο ως σπορ 3θυρο ή οικογενειακό 5θυρο, το Corsa D ξεχώριζε για τη δυναμική σχεδίαση και τα κορυφαία οδηγικά χαρακτηριστικά του. Η προηγμένη τεχνολογία πλαισίου και διεύθυνσης εξασφάλιζε υψηλή ακρίβεια και ευελιξία, ενώ η έκδοση Sport διέθετε σύστημα διεύθυνσης προοδευτικά μεταβαλλόμενης σχέσης, προσφέροντας πραγματική αίσθηση σπορ αυτοκινήτου.

20 χρόνια Opel Corsa D:Το αγαπημένο όλων

Πρωτοπόρο στις καινοτομίες

Το Corsa D εισήγαγε καινοτόμες λύσεις, όπως το ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς ποδηλάτων FlexFix, το ρυθμιζόμενο δάπεδο χώρου αποσκευών DualFloor και τους προβολείς AFL με φωτισμό στροφών. Επιπλέον, χαρακτηριστικά όπως το σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των φώτων μέσω αισθητήρων, το θερμαινόμενο τιμόνι και οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις για έως και πέντε οδηγούς ανέβαζαν τον πήχη στην κατηγορία.

20 χρόνια Opel Corsa D:Το αγαπημένο όλων

Από την απόλυτη οικονομία στο πανίσχυρο OPC

Χάρη στην τεχνολογία ecoFLEX, το Corsa πετύχαινε κατανάλωση μόλις 3,3 lt/100 km σε μικτό κύκλο, με τις εκπομπές CO₂ να περιορίζονται στα μόλις 88 g/km (σύμφωνα με το NEDC). Στην άλλη άκρη του φάσματος, οι εκδόσεις Corsa OPC και OPC Nürburgring Edition με έως 210 ίππους πρόσφεραν επιδόσεις που για πολλά χρόνια έκαναν το Corsa το ισχυρότερο μικρό μοντέλο της Opel. Η επιτυχία του μοντέλου  επιβεβαιώθηκε και εμπορικά, με το Corsa D να κατακτά πολυάριθμα βραβεία και να αναδεικνύεται σε ένα από τα δημοφιλέστερα supermini στην Ευρώπη.

20 χρόνια Opel Corsa D:Το αγαπημένο όλων

Νέο Corsa GSE: Με το βλέμμα στο μέλλον

Αυτό ακριβώς είναι που συνεχίζει να κάνει μοναδικά η σημερινή γενιά του Corsa. Συνδυάζει την άνεση με την πρακτικότητα, τον σπορ χαρακτήρα με την αποδοτικότητα και εμπλουτίζει διαρκώς την γκάμα με νέες, ελκυστικές εκδόσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σημερινή έκδοση Corsa Edition Plus, η οποία αποτελεί μια μοναδική πρόταση που συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό και ανταγωνιστική τιμή (από €18.600 με προωθητικό πρόγραμμα).  

20 χρόνια Opel Corsa D:Το αγαπημένο όλων

Και ενώ το Corsa OPC τέταρτης γενιάς διατήρησε για πολλά χρόνια τον τίτλο του ισχυρότερου Corsa, μέσα στη χρονιά θα παραδώσει τα σκήπτρα στον διάδοχό του. Πολύ σύντομα, το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Corsa GSE θα έρθει για να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις, υψηλές επιδόσεις και την αμεσότητα της ηλεκτροκίνησης. Με ισχύ 207 kW (281 hp), μέγιστη ροπή 345 Nm και επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, το Corsa GSE θα είναι το πιο γρήγορο Corsa παραγωγής μέχρι σήμερα.

   

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